La disputa por las presentaciones de un imitador finalizó en un proceso penal que ahora avanza hacia la etapa de juicio.

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra del cantante de música urbana Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño; su mánager, Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’, y los abogados Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, por hechos denunciados en Medellín en junio de 2022.

La investigación empezó con la denuncia de Andrés Felipe Sánchez Quintero, conocido como ‘Yo me llamo Ozuna’, quien representaba a un imitador de Blessd.

Según su versión, fue citado a las instalaciones de JM Music World para tratar el asunto de unas presentaciones en las que, presuntamente, se ofrecía al imitador como autorizado por el artista original.

Según la acusación, en el encuentro habrían tratado de obligarlo a firmar un documento que comprometía a su representado a dejar de imitar al cantante. El texto igualmente habría incluido restricciones para presentar denuncias que tenían relación con lo ocurrido.

En el escrito de acusación, el ente investigador describió las presuntas presiones que habría recibido Sánchez e indicó una supuesta participación de los involucrados. El documento habla de “violencia física, intimidaciones, amenazas y presión psicológica ejercida sobre Andrés Felipe Sánchez Quintero”, y asegura que las advertencias habrían sido reforzadas por afirmaciones telefónicas que se le atribuyen al cantante.

Caracol Radio igualmente reportó que, según el relato del denunciante, Blessd le habría dicho en una llamada que conocía el lugar donde vivía y que tenía que firmar los documentos que le exigían quienes estaban en la reunión.

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La situación jurídica de los procesados no es idéntica. A Blessd se le atribuye solo el delito de constreñimiento ilegal en calidad de presunto coautor. A Jaramillo además se le señalan conductas relacionadas con acceso abusivo a un sistema informático e intimidación o amenaza con armas. Los abogados fueron incluidos en el escrito por su presunta intervención en el episodio y en la elaboración del contrato.

La defensa del cantante, liderada por el abogado Santiago Trespalacios, reiteró que va a demostrar su inocencia. Blessd y los demás procesados enfrentan el proceso en libertad y conservan la presunción de inocencia: ninguno fue declarado culpable por estos hechos.