Muere a los 70 años la cantante de jazz Cassandra Wilson en Estados Unidos

La cantante de jazz norteamericana Cassandra Wilson, ganadora de un premio Grammy, falleció el miércoles en su ciudad natal de Jackson, Mississippi, según informó su representante. Tenía 70 años.

"Cassandra Wilson falleció en paz en su casa, rodeada de su familia, amigos cercanos y su representante", escribió Robert Torre en un comunicado, en el que la elogió como una "artista de jazz legendaria".

El comunicado no reveló la causa de la muerte. La familia y los amigos cercanos de Wilson pidieron privacidad, añadió Torre.

Cantautora y productora, Wilson fue reconocida por su rica y expresiva voz de contralto a lo largo de una carrera de tres décadas.

En 1997, la cantante recibió el Grammy a la Mejor Interpretación Vocal de Jazz con "New Moon Daughter", y "Loverly" ganó el premio al Mejor Álbum Vocal de Jazz en 2009.

Wilson interpretó un papel principal en "Blood on the Fields", un oratorio de Wynton Marsalis de 1997 que se convirtió en la primera obra de jazz en ganar un Premio Pulitzer.

También colaboró ​​con los saxofonistas Steve Coleman y Greg Osby, y con el grupo de hip-hop The Roots.

"Aprendí muchísimo de ella y me entristece profundamente su fallecimiento", escribió el músico Jon Batiste en un homenaje en redes sociales.

"Tenía un tono de voz inconfundible, una forma de cantar única y su manera de fusionar la música folclórica, el R&B y la música de la diáspora con géneros experimentales y populares me impactó profundamente.