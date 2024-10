Nicole Kidman afirma que detuvo rodaje de película porque "no quería tener más orgasmos"

Nicole Kidman, uno de los rostros más conocidos de Hollywood desde los años 1990, ha sabido desafiar el tiempo y ahora vuelve a romper su imagen glamorosa en "Babygirl", un thriller erótico de nueva generación dirigido por Halina Reijn.

A sus 57 años, la actriz de "Eyes Wide Shut" (1999) y "Moulin Rouge" (2001) se expone como pocas veces en "Babygirl", en el que interpreta a una magnate de la tecnología en Nueva York que tiene una relación apasionada con un joven becario.

"Es una película sobre el deseo, el placer, las fallas internas, el secreto, el matrimonio, la verdad, el poder y el consentimiento", dijo la actriz australiano-estadounidense en el festival de cine de Venecia, donde recibió el premio a mejor actriz.

En diálogo reciente con The Sun, la actriz se refirió nuevamente a su experiencia en “Babygirl", resaltando que como actriz siempre está buscando nuevas experiencias y qué puede explorar como ser humano. “Esta era un área en la que nunca había estado", dijo.

Pero esta no es una película cualquiera, contiene escenas sexuales explícitas con momentos intensos, que llevaron a Kidman a detener el rodaje para enfrentar el agotamiento. Según le dijo a The Sun, "ya no quería tener más orgasmos".

"En algún momento pensé que no quería ser tocada, no quería continuar, pero también sentía una compulsión por seguir adelante", dijo en otra entrevista con Variety.

Con esta nueva actuación, Kidman demuestra una vez más que no teme transformarse, sobre todo en una industria implacable con las mujeres mayores de 40 años.

Muy joven abandonó la escuela secundaria para dedicarse a su carrera y accedió muy pronto a la élite de Hollywood gracias a películas juveniles como "BMX Bandits" (1983).

También se aventuró en el cine independiente, como en 1995 con "Todo por un sueño" de Gus Van Sant o en 1999 con "Eyes Wide Shut" de Stanley Kubrick.

Nicole Kidman también ha sido atraída por el mundo de las series, siendo aplaudida recientemente por sus papeles en "Top of the Lake: China Girl" de Jane Campion, "Big Little Lies" o "The Undoing" con Hugh Grant (dos obras de las que también es productora).

Nacida el 20 de junio de 1967 en Honolulu, Hawái, Nicole Mary Kidman pasó su infancia en Australia y primero se apasionó por la danza.

A los 16 años participó en una película para televisión australiana que tuvo éxito, antes de comenzar a aparecer en la pequeña pantalla y encontrar su primer papel en el cine en el thriller "Calma total" (1989).

No tenía casi diálogos, pero su presencia fue lo suficientemente elocuente como para que, después de ver la película, Tom Cruise la eligiera su compañera en "Días de trueno" (1990).

La actriz tenía 22 años y fue el comienzo de una relación marcada por un matrimonio y dos adopciones, que terminó diez años después en un sonado divorcio.

En 2006 se casó con el músico de country neozelandés Keith Urban, con quien tiene dos hijas.

En 2002, fue nominada por primera vez al Óscar como mejor actriz por su papel en "Moulin Rouge" y fue nuevamente nominada en 2011 por "Rabbit Hole".

Recientemente, fue la icónica comediante Lucille Ball en la película "Being the Ricardos", junto a Antonio Banderas. Su actuación le valió una nominación al Óscar en 2022 como mejor actriz, aunque no logró llevarse una segunda estatuilla, después de haber ganado en 2003 por su interpretación de la escritora británica Virginia Woolf en "Las horas".