“Nunca le he escuchado a mi papá decirme te amo, pero yo no tengo que ser como él”: La dura confesión de Jessi Uribe

El cantante colombiano Jessi Uribe está estrenando su nueva canción ‘Si ya me voy’, un tema que no habla de despecho ni de amor, sino de la vida y los pequeños detalles que suelen olvidarse con los seres queridos.

El artista estuvo en Flash Fashion de NTN24 hablando de lo trata esta nueva canción y contó vivencias personales con su familia que busca cambiar ahora que su misma canción lo hizo reflexionar.

“Es una canción que viene en un EP de seis canciones y le pedí una canción a Joss (Favela), porque él es el compositor de ‘Ni diablo ni santo’. Le dije yo quiero una canción que me haga sentir identificado no por el despecho ni por el dolor, sino por la vida y escribió esta canción que es hermosa”, contó.

“A mí me cambió mucho la vida esta canción, hace poco fui a un encuentro con Pao (Paola Jara) y me mostró que hay cosas que hacemos a diario, pero se nos olvida darle gracias a Dios, podría ser la última vez. También me pasa mucho que no soy de decirle te amo a mi papá, me cuesta, mi papá tampoco lo hace, nunca le he escuchado que me diga te amo, pero yo no tengo que ser como él, quizá él esté entregando lo mejor de él para mí y esa sea su forma de decir te amo, pero me cuesta mucho; he intentado decirle a mi papá te amo, mi mamá tampoco es de decirlo mucho, pero yo lo estoy intentando”, complementó Jessi.

También habló sobre los sentimientos y la manera de expresarlos, y aseguró que él es una persona que no se guarda lo que siente: “Los sentimientos no hay que guardárselos hay que demostrarlos y yo soy un ejemplo de eso, me eché a un país encima por querer demostrar el amor y luchar por eso, pero soy un hombre muy feliz, estoy enamorado de Pao, mis hijos están bien y son felices, obvio a mucha gente no le gustó, pero luché por ser feliz y estoy en los momentos más felices de mi vida y yo creo que todos deben luchar por su felicidad y por vivir la vida de la mejor manera porque es hermosa”.

Por último, habló sobre lo que se viene para él en el ámbito musical: “Me voy de gira por Europa en septiembre, voy a estar en el Wizink Center de Madrid, es la primera vez que un artista de la música popular colombiana lo hace y le pido a Dios que la gente me apoye, no solamente los colombianos sino todos, viene también mucha música como una canción con Pepe Aguilar en homenaje a Antonio Aguilar y más sorpresas”.