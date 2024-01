Omar Enrique sobre polémica foto con Alex Tienda: "Me la tomé con ese muchacho como se la toma cualquiera"

Recientemente, el cantante venezolano y colaborador del régimen que controla Nicolás Maduro, Omar Enrique, publicó un video en el que se pronuncia sobre la polémica que ha surgido en torno a la foto que se tomó con el youtuber mexicano Alex Tienda.

VEA TAMBIÉN Alex Tienda regresó a Venezuela: Cumplió lo prometido en Petare o

“Ese muchacho estaba sentado al frente mío en una reunión y me dio emoción, porque él habla muy bonito de Venezuela. Yo he hecho el 80% de los conciertos en Venezuela y eso para nadie es un secreto, yo me he tomado foto con todos los artistas que he traído”, dijo el merenguero.

Además, el productor musical recordó que en varias ocasiones se ha tomado instantáneas con otras celebridades y eso no se hizo viral.

“Me tomé una foto con John Travolta, mi hijo se tomó una con Mbappé (…). Entonces a toda esa gente que se toma una foto conmigo el gobierno le paga”, explicó en tono sarcástico el artista venezolano.

VEA TAMBIÉN "Son ustedes estúpidos": Alex Tienda responde a los ataques por tomarse una foto con un chavista o

Días atrás, Alex Tienda respondió a los ataques que ha recibido luego que el productor musical, Omar Enrique, vinculado al chavismo, publicara una foto con él.

"Si ustedes creen que por decir algo bueno de su país estoy haciéndole un favor a un gobierno son ustedes estúpidos", expresó.

El generador de contenido también aseguró que los ataques que ha recibido por viajar tanto a Venezuela vienen de la comunidad migrante, aunque aclara que “no son todos”.

“La gente que aún hace vida e intenta seguir adelante en el país de una manera digna me ha agradecido mucho”, manifestó el mexicano.

“Yo gano dinero por lo que hago, porque así lo hago con Corea del Norte, con Afganistán, y no me pagó el régimen ni los talibanes, ese es mi trabajo. Si no tienen la capacidad de entenderlo, lamento mucho que vivan en la miseria", finalizó.