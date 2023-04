"Orgullosa de ser latinoamericana": la lista que creó Spotify en apoyo a Shakira

Tras los controversiales comentarios de Piqué sobre los latinos y la contundente respuesta que hizo Shakira sobre las polémicas palabras que pusieron al exfutbolista en el ojo del huracán e hicieron que lo tildaran de “xenófobo” en redes, Spotify mostró su apoyo hacia la barranquillera.

La plataforma de streaming creó una playlist titulada “Orgullosa de ser Latinoamericana”, mismo título que la respuesta que colocó la intérprete de ‘Monotonía’ en su cuenta de Twitter horas después de que el exdefensa del FC Barcelona señalara de manera “despectiva” que su expareja es "latinoamericana”.

La playlist creada por Spotify incluye 50 canciones de artistas de distintas partes de Latinoamérica como Tini, Anitta, Karol G, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Kenia Os, entre otros.

La lista con los 50 temas musicales tiene una duración de 2 horas con 30 minutos de reproducción y su curiosa descripción “perdona que te salpique” viene de la letra de la canción que realizó Shakira junto al productor argentino Bizarrap ‘BZRP Música Sessions #53´.

Dentro de la playlist, entre todas las canciones que están, destacan ‘Monotonía’, ‘Te felicito’, ‘TQG’ y ‘Shakira: BZRP Música Sessions #53’, todos temas musicales con indirectas tanto para piqué, como para su pareja, Clara Chía.

Esto sucede en medio de la polémica creciente a raíz de las palabras de Gerard Piqué que, durante una transmisión en vivo en la plataforma de Twitch en el canal de Jijantes FC, uno de los equipos de la King League, habló de varios temas y entre ellos destacaron sus controversiales palabras sobre los latinos que generaron molestia entre los internautas.

El clip, difundido en redes sociales, muestra el momento en el que Piqué comenta la manera en la que ha sido recibida su ruptura con Shakira por los internautas latinos.

En el video, Piqué inicia su argumento señalando a su expareja: “pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. Pero barbaridades, miles”.

“No me importa nada, es cero. Porque no los conozco de nada, son gente que están ahí, que no tienen vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Son cero. No los vas a conocer nunca en la vida. Son como robots”, añadió Piqué durante su diálogo con el streamer y periodista Gerard Romero.

Ante sus controversiales palabras miles de usuarios estallaron en su contra, no obstante, quien no se quedó atrás fue la colombiana, Shakira, quien envió una corta, pero contundente respuesta a su expareja.

Por medio de su cuenta de Twitter, la intérprete de ‘Te felicito’ publicó en su cuenta de Twitter, a pocas horas de que se difundiera el clip de Piqué y sus controversiales palabras, que estaba “orgullosa de ser latinoamericana”.

En medio de su controversial y polémica ruptura, tanto Shakira como Piqué no han dejado de lanzarse indirectas el uno al otro.