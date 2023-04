Piqué se encuentra en el ojo del huracán por polémicos comentarios sobre los latinos

El exfutbolista español Gerard Piqué vuelve a estar en el ojo del huracán debido a unos comentarios que han sido catalogados como xenófobos y racistas tras sus polémicas palabras sobre los fans latinos de su expareja, la famosa cantante colombiana Shakira.

Durante una transmisión en vivo en la plataforma de Twitch en el canal de Jijantes FC, uno de los equipos de la King League, el exdefensor del FC Barcelona habló de varios temas y entre ellos destacaron sus controversiales palabras sobre los latinos que generaron molestia entre los internautas.

El clip, difundido en redes sociales, muestra el momento en el que Piqué comenta la manera en la que ha sido recibida su ruptura con Shakira por los internautas latinos.

En el video, Piqué inicia su argumento señalando a su expareja: “pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. Pero barbaridades, miles”.

“No me importa nada, es cero. Porque no los conozco de nada, son gente que están ahí, que no tienen vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Son cero. No los vas a conocer nunca en la vida. Son como robots”, añadió Piqué durante su diálogo con el streamer y periodista Gerard Romero.

Ante las controversiales palabras, los internautas en las diferentes redes sociales estallaron contra el exfutbolista asegurando que especificar que Shakira es latinoamericana estuvo fuera de lugar y solo demuestra “xenofobia y clasismo”.

Algunos usuarios en redes tildaron al exesposo de la intérprete de ‘Te felicito’ como un “hipócrita”“mentiroso” e incluso hay quienes señalan que cada declaración del exfutbolista es “incoherente”.

“Piqué = Xenófobo, machista, incoherente, ridículo, descerebrado”, “A un año de su separación con Shakira, Gerard Piqué se victimiza en nueva entrevista” y “Piqué es tan poco hombre y tan ignorante qué ha pasado casi un año y sigue sin darse cuenta de que fue él quien ocasionó todo”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Durante su diálogo con Gerard Romero, Piqué también se refirió al dardo que Shakira le tiró en su canción junto al productor argentino Bizarrap, señalando que “el tema de tirar ‘beef’, que es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’”.

“La puta ama, pero no pensamos en la otra persona. Que tiene que pasar, ¿que alguien se suicide?”, continuó diciendo el exfutbolista del FC Barcelona.

Tras esas palabras, los comentarios en redes no pararon y los cibernautas expresaron que Piqué nuevamente busca hacerse “la víctima”, pero que nadie pensó en la salud mental de Shakira cuando este le fue infiel.

Otros internautas aprovecharon las palabras de Piqué para sacar a relucir el ‘beef’ que el español le habría lanzado a un compañero de selección, a un periodista y a otras personas más, cuestionando si es que es de los que hacen, pero no aguantan.

“Este es el tipo que le escupió por la espalda a un señor mayor en plena celebración de un título, ¿eh? El mismo que insultó a un compañero delante de 15 micros y se folló a una chica en la cama donde dormía con su mujer”, comenta un usuario en redes.