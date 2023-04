Shakira le respondió a Piqué tras polémicos comentarios del exfutbolista sobre los latinos

Tras las polémicas declaraciones sobre los latinos que dio su exesposo, Gerard Piqué, y que lo mantienen en el ojo del huracán, la cantante colombiana Shakira le respondió al padre de sus hijos, Milán y Sasha.

La respuesta de Shakira se da en el contexto en el que los usuarios en redes sociales acusaron al exdefensor del FC Barcelona de ser “xenófobo y racista” luego de que Piqué habló sobre el recibimiento de los internautas ante su ruptura con la intérprete de ‘Monotonía’.

Piqué inició señalando durante su diálogo con el streamer Gerard Romero apuntando contra su expareja: “pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. Pero barbaridades, miles”.

Ante sus controversiales palabras miles de usuarios estallaron en su contra, no obstante, quien no se quedó atrás fue la colombiana, Shakira, quien envió una corta, pero contundente respuesta a su expareja.

VEA TAMBIÉN Piqué se encuentra en el ojo del huracán por polémicos comentarios sobre los latinos o

Por medio de su cuenta de Twitter, la intérprete de ‘Te felicito’ publicó en su cuenta de Twitter, a pocas horas de que se difundiera el clip de Piqué y sus controversiales palabras, que estaba “orgullosa de ser latinoamericana”.

El mensaje, que está acompañado con las banderas de países latinos, generó todo tipo de reacciones entre sus fanáticos y los internautas que calificaron la respuesta como “ingeniosa”.

“Cada día admiro más a esta mujer”, “Shakira uniendo a toda Latinoamérica”, “una reina”, “Para mí esto es un llamado de guerra para cobrar la deuda histórica” y “Shakira acabando con el xenófobo de Pique. Amamos ver”, son algunos de los comentarios que los usuarios hicieron respecto al tweet.

En medio de su controversial y polémica ruptura, tanto Shakira como Piqué no han dejado de lanzarse indirectas el uno al otro, no obstante, hay quienes aseguran que la tensión entre ambos puede reducir con la mudanza de la barranquillera a Miami.

De hecho, la cantante colombiana Shakira publicó este domingo un emotivo mensaje desde su avión privado para despedirse de Barcelona y tomar rumbo hacia Miami. La barranquillera fue captada por varios paparazzis en el Aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona en compañía de sus dos hijos; Milán y Sasha.

Tras subir al avión, la intérprete de 'Antología' publicó una imagen en su cuenta de Instagram para despedir la ciudad en la que vivió durante varios años.

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...", escribió Shakira en la red social.

VEA TAMBIÉN “Las cosas no son siempre como las soñamos”: Shakira se despidió de Barcelona con emotivo mensaje o

Horas después, la cantante publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores quienes la han apoyado en todo su proceso tras la separación con Gerard Piqué. Asimismo, agregó que en Barcelona tuvo grandes enseñanzas y contó con el amor y apoyo de su público.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", aseguró.

"Gracias a mi público español, que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes, solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!", concluyó.

Tras la mudanza de Shakira a Miami han surgido varios rumores, entre ellos, recientemente varios medios de España señalan que la verdadera razón por la que Shakira se fue de manera sorpresiva a vivir a Miami es porque el padre de Piqué le habría que desalojara la casa en la que vivían.