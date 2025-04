Polémica en Venezuela por las críticas de la exMiss Universo Dayana Mendoza a la figura de José Gregorio Hernández

Dayana Mendoza es una de las mujeres más admiradas de Venezuela después de haber conseguido el título de Miss Universo en 2008 y en la actualidad es una evangelista cristiana que comparte mensajes de espiritualidad en sus redes sociales.

Sin embargo, fue duramente criticada luego de que en sus mismas redes sociales lanzara críticas contra la veneración de figuras religiosas como José Gregorio Hernández y la virgen María.

“Estamos en Venezuela diciendo ‘Yo amo a Dios’, pero le estamos pidiendo a José Gregorio Hernández que le quite el dolor de barriga al muchachito, qué es eso dice Jehova, si yo soy Jehova, cómo te atreves a estar pidiéndole a un muerto que haga lo que yo puedo hacer, yo no voy a compartir mi gloria con nadie, que te lo haga ese diablo”, dijo la exmodelo en una transmisión en vivo.

Acto seguido, se refirió a la virgen María: “cómo me van a decir que yo tengo mamá en el cielo, cómo se atreven si eso no está en la biblia dice Jehová, a una persona que fue creada por el creador cómo la vas a alabar, eso no es así dice Jehová, han estado siguiendo iglesias donde no está Cristo. ¿Usted es cristiano? Entonces crea en el Evangelio”.

Sus palabras han generado polémica en redes sociales tanto de quienes están de acuerdo con sus palabras, como quienes le piden respeto por las creencias: “Ojalá Jehová le aplaque la ira y el veneno que bota al hablar”, “que fanatismo tan fastidioso”, “cada quien con sus creencias”, “no respeta la libertad de culto”, entre otras opiniones.

Al respecto, Dayana Mendoza se defendió de los ataques recibidos y ratificó su postura: “Yo en mis redes sociales defiendo mis convicciones, entiendo la necesidad de crear controversia y contenido para hacerse viral y por eso tomaron solo un fragmento de un video que es uno de los tres que hice de ayuno por Venezuela que hice en el 2024, pero yo reitero mis convicciones”.

“Detrás de las imágenes, detrás de los muertos, cualquier milagro que pueda salir de ellos no viene de Dios, viene de Satanás y eso nos lo enseña la palabra del señor, mi intención con llevar la palabra de nuestro señor no es ofender a nadie, pero yo entiendo que el que no la quiera recibir la palabra se pueda sentir ofendido”, complementó en su video.

Cabe recordar que en febrero de este año, El papa Francisco autorizó la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández, según informó el medio Vatican News.

En el año 2008, Dayana Mendoza se convirtió en la quinta Miss Universo en la historia de Venezuela tras vencer a la colombiana Taliana Vargas, pero esa vida ya quedó atrás, ahora es una comprometida predicadora cristiana, que aprovecha su popularidad en redes sociales, donde suma millones de seguidores, para llevar mensajes de espiritualidad a las personas.