Roger Waters fue despedido de la discografía musical BGM por sus comentarios antisemitas

El compositor y exlíder de la famosa banda de rock ‘Pink Floyd’, Roger Waters, encabeza, una vez más, los principales titulares de los diferentes medios de comunicación en el mundo luego de conocerse que la compañía alemana BGM decidió romper lazos con el cantante.

La razón por la que la compañía musical alemana es por la serie de declaraciones antisemitas sobre el conflicto entre Israel y Hamás, así como los comentarios de la guerra entre Ucrania y Rusia.

De acuerdo con el medio Variety, la salida de Waters no va a ser el único cambio que tendrán, ya que la disquera, tras la llegada de Thomas Coasfeld, habrá muchos más cambios.

El acuerdo BGM y Roger se firmó en 2016 e incluía inicialmente los planes del lanzamiento de una versión nueva del reconocido álbum de Pink Floyd ‘Dark Side of the Moon’, sin embargo, con la llegada de Coasfeld, quien llegó al puesto de jefe ejecutivo de la compañía el pasado 1 de julio de 2023, dicho proyecto cayó.

El acuerdo con Waters se fue en picada luego de sus declaraciones antisemitas y sus opiniones radicales sobre los conflictos bélicos que hay en el mundo, así como sus críticas hacia las posturas de gobiernos como Estados Unidos.

No obstante, pese a que el acuerdo se cayó, Waters lanzó el material por su parte con ayuda de un sello británico más pequeño, conocido como ‘Cooking Vinyl’, una decisión más conflictos entre BGM y el artista.

El pasado mes de noviembre, Roger puso en duda la masacre del 7 de octubre por parte del grupo Hamás en Israel.

Durante una entrevista con el periodista Glenn Greenwald, el artista británico puso en duda lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel, en donde murieron más de 1.400 personas y otras 240 fueron secuestradas.

Al ser cuestionado sobre su primera reacción ante la noticia del ataque por Hamás en la Franja de Gaza, Waters comentó que su reacción inicial fue pensar “esperemos y veamos qué pasa, esa fue mi primera reacción. Mi segunda reacción fue ¿cómo demonios, los israelíes, no sabían que esto iba a pasar?”.

“Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir ¿el ejército israelí no escuchó en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? Lo que sea, tuvieron que volar para cruzar la frontera. Hay algo muy sospechoso en eso”, añadió.

“Pero lo que sí sabemos es si fue una operación de falsa bandera o no, o lo que sea que haya sucedido, y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real. Siempre es muy difícil saber lo que realmente sucedió. Ellos lo llaman su 9/11. ¿Qué demonios pasó en el 9/11 norteamericano? Nadie lo sabe. Claramente, la narrativa oficial tiene enormes agujeros y, de todos modos, no vamos a entrar en el 9/11”.