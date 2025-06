“Yo quisiera dar un paso al costado”: Hugo Rodallega deja en duda su continuidad en Santa Fe

El Santa Fe venció 2-1 al Independiente Medellín el domingo y se coronó campeón del Torneo Apertura de 2025 del fútbol colombiano.

El elenco Cardenal, que tomó la manija al inicio del duelo, logró la victoria con tantos de Harold Mosquera, a los 32 minutos, y el veterano goleador Hugo Rodallega, a los 79, en partido celebrado en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

El equipo local se había puesto en ventaja con un gol de Francisco Fydriszewski a los 18 minutos.

El partido de ida, jugado el martes, había terminado igualado 0-0.

Santa Fe, el primer campeón del fútbol profesional de Colombia, que se disputa desde 1948, sumó su décimo título. El DIM, por su parte, se quedó en seis coronas.

'Rodagol', de 39 años y que ha militado en equipos de México, Inglaterra, Turquía y Brasil, sumó 16 tantos para ser el máximo artillero del certamen.

En las declaraciones post partido, Rodallega dejó entrever que contempla la posibilidad de retirarse, pero que su familia, en especial su hijo, le han dicho que debe continuar y más ahora que el elenco bogotano se clasificó a la Copa Libertadores del 2026.

"Yo dije que daba un paso al costado, para que los jóvenes tengan más oportunidades, pero mi hijo me dice que no, que siga luchando, yo dije que si quedaba campeón me retiraba, pero todos me van a decir que no", dijo ‘Hugol’, generando reacciones de los fanáticos cardenales, quienes le piden que se quede para el certamen internacional.