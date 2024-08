¿Se volvió pastor? Pitbull reaparece en redes sociales dando un discurso de motivación y sus fanáticos especulan

Armando Christian Pérez, conocido en el mundo artístico como Pitbull, es un rapero, compositor, productor musical y empresario estadounidense de origen cubano.

El intérprete latinoamericano ganó popularidad a escala internacional con su tema “I know you want me”, éxito que le sirvió como trampolín para colaborar con otros artistas musicales.

‘Mr. Worldwide’, como también se hace llamar en sus canciones, tiene varios años llevando una "vida bajo perfil".

Los rumores de su desaparición de la música tomaron más fuerza cuando se confirmó que el estreno de su undécima producción discográfica llamada 'Libertad 548' en 2019 no tuvo el éxito esperado.

Aunque a inicios de 2022 colaboró con IAmChino para el tema “Discoteca”, y lanzó sus propias composiciones “Party of a lifetime” y “Café con leche”, solo en audio, Pitbull no ha tenido el mismo impacto musical que en años anteriores.

Durante los últimos días, varios fanáticos del artista se han preguntado en redes sociales si Pitbull se convirtió en predicador.

El rumor nace de un video en el que se ve a Pitbull dando un discurso de motivación: “Juega así, busca y representante así, sé el mejor, llega a casa y siéntete así”, exclamó el rapero.

En los comentarios de la publicación, varios internautas han escrito: “¿Es pastor ahora?”; “No sé a qué se debe esa charla, pero ya tu sabe’ dale”; “Me encanta lo que dice”.

Esta no sería la primera vez que un cantante del género urbano deja la música comercial para convertirse al cristianismo.

VEA TAMBIÉN J Balvin reprocha a reguetoneros que celebran la violencia y a los narcos o

Con el paso del tiempo varios exponentes como Héctor 'El Father', Gocho, Julio Voltio, Farruko, Daddy Yankee, entre otros, dejaron a un lado su vida excéntrica para adentrarse en la mencionada religión.