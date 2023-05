Shakira asistió al Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 muy bien acompañada

Este domingo se llevó a cabo la quinta carrera de la Fórmula 1 que se realizó en Estados Unidos. El Gran Premio de Miami dejó como ganador al neerlandés Max Verstappen, quien dio una clase de pericia al volante, luego de haber partido noveno.

A la carrera asistieron diferentes personalidades entre ellas la cantante colombiana Shakira, quien hace más de un mes se radicó en Miami tras haber vivido en Barcelona, debido a la relación que sostenía con el exjugador Gerard Piqué.

Pero Shakira no estuvo sola, las cámaras la captaron en compañía del actor de cine Tom Cruise, con quien estuvo charlando mientras transcurría la carrera de Fórmula 1.

La colombiana compartió en su cuenta de Instagram, que también se encontró con el rapero Will I Am, integrante de Black Eyed Peas con quien grabaron el éxito ‘Girl Like Me’.

Otros de los famosos que estuvieron en el Gran Premio de Miami fueron La extenistas Serena y Venus Williams, el exboxeador Mike Tyson, el extenista Roger Federer, el productor musical Timbaland, el actor Vin Diesel, la cantante Becky G y más.

Shakira ha sido noticia por haber sido homenajeada por los Billboard como la ‘Mujer del año’ en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música.

Allí ofreció un muy sentido discurso en el que habló de lo difícil que ha sido para ella el 2023: “Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente”, dijo, mientras cientos de personas aplaudían.

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de los que creemos, más independientes de lo que nos enseñaron”, agregó.

‘Shak’ añadió que dejó de quererse a sí misma por esperar el cariño de otra persona. “¿A qué mujer no le ha pasado que, por buscar la atención o el cariño del otro, se ha olvidado de sí misma?, a mí me ha pasado. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”.

En su emotivo discurso, que se llevó todas las ovaciones, Shakira habló sobre la infidelidad que acabó con su relación con el exfutbolista catalán: “ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”.