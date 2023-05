La reacción de Goyo al encontrarse con Shakira en los premios Billboard; hasta le pidió una foto

El sábado 6 de mayo la cantante colombiana Shakira fue homenajeada en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música organizada por Billboard. La barranquillera recibió, de la mano de Maluma, la condecoración de ‘Mujer del Año’.

Durante la gala hubo diferentes personalidades de la música latina como Maluma, quien fue el encargado de entregarle el premio a ‘Shak’, Lele Pons, Thalia, Ana Gabriel, María Becerra, Eva Luna, Goyo de ChocQuibTown, entre otros.

Precisamente Goyo protagonizó una de las reacciones virales que dejó el evento de Mujeres Latinas pues fue en busca de la intérprete de ‘Hips don’t lie’ para tomarse una foto y cuando se vieron la barranquillera se sorprendió, fundiéndose en un fuerte abrazo.

En el video que se hizo viral en redes sociales se puede observar la emoción de ambas y se escucha a la chocoana decirle a la barranquillera que fue su fuente de inspiración y toda una excelencia, luego le expresó lo mucho que la quería y se tomaron una foto para la posteridad.

Los fanáticos tanto de ChocQuibTown como de Shakira han reaccionado de forma muy positiva al video y esperan que en un futuro no muy lejano llegue una canción en la que estas dos mujeres hagan un dueto.

Discurso de Shakira al recibir el premio como 'Mujer del Año' en los Billboard

El premio que recibió Shakira estuvo repleto de emociones, pues ofreció un discurso que hizo estallar al auditorio en elogios.

“Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente”, dijo, mientras cientos de personas aplaudían.

Para Shakira, el 2023 no ha sido fácil, pues ha enfrentado una separación, un proceso legal por supuesto fraude fiscal y además dejó Barcelona, la ciudad en la que vivió por más de una década:

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de los que creemos, más independientes de lo que nos enseñaron”, dijo.

‘Shak’ añadió que dejó de quererse a sí misma por esperar el cariño de otra persona. “¿A qué mujer no le ha pasado que, por buscar la atención o el cariño del otro, se ha olvidado de sí misma?, a mí me ha pasado. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”.

En su emotivo discurso, que se llevó todas las ovaciones, Shakira habló sobre la infidelidad que acabó con su relación con el exfutbolista catalán: “ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”.