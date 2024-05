Sheldon y Amy regresan: se conocen imágenes de su retorno a la pantalla

“The Big Bang Theory”, una de las series más exitosas y queridas de la historia, tendrá un último encuentro entre dos de sus personajes más entrañables.

El episodio final de “Young Sheldon”, serie que trata sobre la vida del físico teórico Sheldon Cooper, interpretado por Jim Parsons, contará con el cameo de Sheldon y Ami.

La cadena CBS ha lanzado las primeras imágenes del esperado reencuentro en pantalla de Jim Parsons y Mayim Bialik, en sus roles de Sheldon y Amy Farrah Fowler.

El último capítulo del 'Spin-off' de la vida de jocoso científico se emitirá el jueves 16 de mayo tanto en NBC como en la plataforma de streaming Paramount+.

Esto supone la primera aparición conjunta de Sheldon y Amy desde del final de “The Big Bang Theory” en mayo de 2019, un suceso que ya provoca emoción entre los fanáticos.

"Young Sheldon" cuenta cómo vivió Sheldon Cooper su infancia en Texas, un territorio conservador y religioso en el que rompe los esquemas con su impresionante inteligencia.

Ese joven se convertiría en el futuro en el excéntrico físico que vive divertidas aventuras junto a su mejor amigo Leonard y sus colegas, genios en diferentes campos de la ciencia pero con problemas para las relaciones sociales.

El primer episodio de "The Big Bang Theory" se emitió el 24 de septiembre de 2007 y desde entonces se ha convertido en una de las sitcoms más exitosas y queridas de la historia de la televisión, comparada con otras producciones como 'Seinfeld', 'How i met your mother', 'Friends' y 'The Office'.