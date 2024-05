Silvestre Dangond se conmueve en NTN24 por la calle que nombraron en su honor en Nueva York: “son momentos bonitos”

El cantante vallenato Silvestre Dangond está viviendo un gran momento en su carrera musical y, además, recibió un homenaje en Estados Unidos por parte del comisionado de transporte de la ciudad estadounidense, Ydanis Rodriguez, quien decidió nombrar una calle de Nueva York la ‘Silvestre Dangond Way’.

La calle se ubicará en un punto emblemático de la Gran Manzana, en la intersección de la calle 50 y la sexta Avenida, cerca del Radio City Music Hall, donde se presentará en la noche de este viernes 31 de mayo, como parte de su gira por este país.

El cantautor de 44 años llegó a la calle que lleva su nombre y habló con Alfonso Díaz, periodista de NTN24, a quien le contó lo que siente por este homenaje y se emocionó al pensar en lo que está viviendo en estos momentos de su vida y su carrera artística.

“Mira todo lo que hace la música, 22 años de trabajo, tanto esfuerzo, tanta dedicación; esto es muy divertido para mí, me siento muy contento y emocionado y es un plus poderle sacar una sonrisa a quienes se sienten orgullosos de ti, porque no solamente soy yo el que está viviendo estas emociones, es todo un público, todo un país que se emociona contigo”, señaló Silvestre.

Luego se le entrecortó la voz al pensar en la calle de Nueva York que lleva su nombre y la acogida que está teniendo la canción que sacó junto a Carlos Vives llamada ‘Tú o yo’: “Ayer precisamente venía hablando de eso y viendo los momentos bonitos que he pasado última mente. Me conmueve porque para nadie es un secreto mi vida de turbulencia”.

Por último, habló del anuncio que dio a conocer Karol G en sus redes sociales sobre una canción que sacará junto al artista vallenato: “Ella es increíble, su sonrisa en el estudio me iluminó todo el tiempo; siempre tuvimos por dentro el deseo y las ganas de hacer vallenato, siempre estuvimos claros en eso, nada que tenga que ver con lo urbano”.

“Ella misma me decía que quería regalarse un momento musical más colombiano, sentir el folclor en mí, ella me contaba que pasó casi todo el tour de Latinoamérica con la canción, porque se la había enviado hace como mes y medio, y me dijo que estaba ansiosa de que llegara este momento de cantarla. Tuvimos mucho afine, ella tiene un talento desbordado, sobrepasó mis expectativas”, añadió Silvestre Dangond.

El nacido en Urumita, municipio del departamento colombiano La Guajira, logró un rotundo éxito en su gira de conciertos por Estados Unidos, alcanzando tres ‘sold out’ en importantes ciudades como Charlotte, Washington y Atlanta en los últimos días.

Dangond viene de dar un exitoso concierto en Chicago el jueves 30 de mayo y continuará su gira en Nueva York el 31 de mayo y Boston el 2 de junio.