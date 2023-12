“¡Vamos linces!”: Zac Efron recordó High School Musical durante su discurso en el recibimiento de su estrella en el Paseo de la Fama

Este lunes, el actor estadounidense Zac Efron fue galardonado con la icónica estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, en donde hubo varios momentos especiales durante la ceremonia, entre ellos, el tributo al fallecido actor Matthew Perry y la referencia a la película High School Musical, con al cual saltó al estrellato.

El intérprete de'17 Otra Vez’ vive uno de los momentos más importantes de su carrera actoral, ahora ha logrado ser galardonado con la estrella en el Paseo de la Fama en una ceremonia que tuvo lugar en Los Ángeles.

El actor, de 36 años, estuvo acompañado por su familia y algunos amigos del medio, en el evento que estuvo lleno de momentos emotivos, como el tributo que Efron le rindió al actor de Friends, Matthew Perry.

Efron se refirió a Perry como alguien que fue “muy amable y generoso conmigo durante el rodaje de '17 Again”, película en la cual tuvo la oportunidad de compartir pantalla junto con la estrella de Hollywood en 2009.

“Colaborar con él y el director Burr Steers fue muy divertido y realmente me impulsó y motivó de muchas maneras (…) Realmente me impulsó a pasar al siguiente capítulo de mi carrera y, por eso, muchas gracias, Matthew. Hoy pienso mucho en ti”, añadió.

Durante el evento, el actor también habló de sus inicios en el mundo de la actuación y cómo logró convertirse en una estrella gracias a la trilogía de Disney ‘High School Musical’, de donde saltó al estrellato.

“Nunca imaginé esto ni en mis sueños más salvajes. Me doy cuenta de lo increíblemente afortunado que he sido en los últimos 20 años de mi vida. He sido bendecido por la gente más talentosa y creativa”, expresó Zac.

Sin embargo, el momento que se ha vuelto tendencia en redes ha sido cuando el actor hizo una referencia a una de las frases más usadas en la película de High School Musical y que su personaje ‘Troy Bolton’ solía decir.

Durante parte de su discurso, el actor comentó que: “Estoy eternamente agradecido. No tienen idea. Aún pienso sobre ello y canto las canciones en la ducha y sí, ¡Vamos linces!”.

Zac Efron inició en la actuación con pequeños papeles en series como ‘CSI: Miami’, ‘Urgencias’ o ‘El Guardian’, sin embargo, tocó el estrellato al darle vida al basquetbolista de la secundaria East High, Troy Bolton, en High School Musical.

Desde ahí, su carrera no ha parado de despegar y ha participado en importantes proyectos como: ‘El Gran showman’, Guardianes de la bahía’, ’17 Otra Vez’, ‘Cuando te encuentre’, ‘Más allá del cielo’ y ‘Ted Bundy: durmiendo con el asesino’.

Ahora, con este reconocimiento, Zac Efron se convierte en la estrella número 2.767 de Hollywood en recibir una estrella en el Paseo de la Fama.