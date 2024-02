Esta es la edad con la que Dani Alves saldrá de prisión; difícilmente podrá jugar fútbol de manera profesional

El futbolista brasileño Dani Alves fue condenado este jueves a cuatro años y medio de prisión por haber abusado de una mujer en el baño de una discoteca de Barcelona.

VEA TAMBIÉN Condenan a Dani Alves a 4 años y medio de prisión por agresión sexual o

En ese contexto, el defensor con pasado en equipos como Sevilla, FC Barcelona, PSG, Juventus, entre otros, saldrá de la cárcel a sus 44 años de edad, situación que pone prácticamente punto final a su carrera como futbolista profesional.

Este 22 de de febrero, el tribunal, que en un comunicado dijo dar por "probada la violación", le impuso 5 años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por 9 años y medio y el pago de una indemnización de 150.000 euros (unos 160.000 dólares).

Los magistrados detallaron que "la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para entender probada la violación".

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en una zona reservada de ese local de moda en la que Alves habría coincidido con la mujer.

Posteriormente, el exlateral de la ‘canarinha’ habría invitado a la joven a entrar en otra área exclusiva donde estaba un pequeño baño.

Allí, de acuerdo con el Ministerio Público, Alves la agredió y forzó a mantener relaciones sexuales, pese a su resistencia.

Recientemente, la mujer que acusa de violación a Alves dio su versión de lo que ocurrió en el baño del centro nocturno Sutton Barcelona.

De acuerdo con su testimonio, la joven salió del baño de la discoteca llorando "desconsolada" y contando a sus amigas que el lateral derecho le había hecho "mucho daño".

VEA TAMBIÉN Hermano de Dani Alves comparte extraña publicación en Instagram ¿está relacionada con la sentencia del futbolista? o

"Solo quiero irme a casa, no me van a creer, no me van a creer", fueron las palabras que recordó la mujer luego de salir de los sanitarios del complejo de entretenimiento.