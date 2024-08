Exdiputado opositor Américo De Grazia detenido en El Helicoide tras denunciar otra desaparición forzada

Tras haber denunciado su desaparición durante al menos 24 horas, María De Grazia, hija del dirigente político de la plataforma Guayana Libre, Américo De Grazia, confirmó este viernes que permanece arrestado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, Caracas.

"Después de buscarlo por 24 horas nos enteramos que lo tienen en El Helicoide, para quienes no lo saben, este es el centro de tortura más grande de toda Venezuela, no sabemos que cargo se le imputan, no tienen orden de captura contra mi papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen. Américo De Grazia no es un preso de Nicolás Maduro porque no ha hecho nada, es un secuestro de la narcodictadura", expresó la hija del dirigente opositor, a través de un video difundido en las redes sociales.

Las condiciones y causas de su detención no están claras, pues aún las autoridades no se han pronunciado al respecto.

"No sabemos qué cargos se le imputan, no tienen una orden de captura contra mi papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen", continuó María de Grazia.

Américo De Grazia había denunciado un día antes la desaparición del exalcalde en Bolívar, Carlos Chancellor, uno de los primeros presos políticos de Hugo Chávez por denunciar la minería ilegal.

La líder opositora María Corina Machado ha denunciado una "represión masiva" contra la dirigencia y la ciudadanía que ha protestado por considerar que hubo fraude en las presidenciales del 28 de julio, de las que Maduro fue proclamado vencedor con el 52% de los votos.

La oposición asegura que quien ganó fue su candidato Edmundo González Urrutia, representante de Machado ante su inhabilitación para concurrir y quien afirma tener pruebas del triunfo.

Las protestas contra la reelección del mandatario izquierdista han dejado más de 2.200 detenidos, según el propio Maduro, y unos 24 muertos, según oenegés de Derechos Humanos.

La fiscalía anunció una investigación penal contra González Urrutia y Machado, además de seis colaboradores de confianza de la opositora que permanecen refugiados en la embajada de Argentina.

La comunidad internacional ha manifestado preocupación por las detenciones y Estados Unidos advirtió este jueves a Maduro sobre más presión internacional si captura a Machado y González Urrutia.