Fiscalía de Perú abre una investigación preliminar al expresidente Martín Vizcarra por presunta corrupción

La Fiscalía de Perú anunció este martes la apertura de una investigación preliminar al expresidente Martín Vizcarra por presunta corrupción.

Según la investigación, se está investigando al exmandatario por ser el supuesto autor de delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal e instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.

El Ministerio Público informó a través de un comunicado difundido en la red social X que las investigaciones están a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales tras la emisión del informe del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

A pesar de la gravedad del anuncio, Vizcarra aseguró sentirse satisfecho con la apertura de una diligencia preliminar en su contra porque considera que eso “le permitirá demostrar su inocencia”.

“Esto es lo que queríamos, que de una vez pase (el caso) a la Fiscalía de la Nación (general) para que meritúe todos los actuados, todas las pruebas y diga ‘oiga, aquí no hay nada'”, dijo.

Según el expresidente que gobernó 2018 a 2020, el caso no tiene fundamento porque los sobornos de los que se habla en la denuncia ocurrieron cuando aún no era presidente y cuando ya no lo era.

Además del exmandatario, también se iniciaron diligencias contra Edmer Trujillo, quien fue en dos ocasiones ministro de Transportes y Comunicaciones del gabinete de Vizcarra, como presunto autor de delito contra la administración pública en la modalidad de organización criminal y contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.