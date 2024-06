Justin Timberlake fue arrestado por conducir en estado de embriaguez en Nueva York

El reconocido artista estadounidense, Justin Timberlake, fue arrestado este martes en Long Island, en Nueva York, por conducir en estado de embriaguez, según informaron las autoridades locales.

El intérprete de ‘Mirrors’, que cuenta con 10 premios Grammy y también una carrera como actor, compareció este martes ante la Fiscalía de Sag Harbor antes de ser liberado por las autoridades.

Según un comunicado emitido por la Oficina de la Fiscal del Distrito del Condado de Suffolk "el 18 de junio de 2024, Justin Timberlake fue detenido en Sag Harbor por conducir en estado de ebriedad”.

El cantante, 43 años, fue citado para el 26 de julio de nuevo ante la justicia, confirmó a la AFP una fuente del tribunal.

En redes sociales se han filtrado varias fotografías en las que se ve al artista de "Sexy Back" y "Cry Me a River", saliendo del tribunal vestido con una gorra, gafas de sol, jeans y camisa oscura.

Timberlake cenó el lunes en The American Hotel en Sag Harbor y cuando se dirigía a la casa de un amigo fue parado por la Policía, que lo trasladó a la comisaría donde pasó el resto de la noche, según la prensa local.

La Policía no ha divulgado las circunstancias de detención de Timberlake, exmiembro del grupo NSYNC y uno de los artistas más prominentes de la escena musical estadounidense.

Su último álbum, "Everything I Thought It Was", lanzado en marzo pasado, ha sido el único de su autoría que no alcanzó el número uno desde la publicación de "Justified" in 2002.

El intérprete de "Selfish", que realizará su gira "The Forget Tomorrow World Tour", tiene agendadas presentaciones en Chicago este viernes y sábado, antes de actuar en el prestigioso Madison Square Garden de Nueva York, los días 25 y 26 de junio.