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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Álex Saab

"Alex Saab tendrá que enfrentar la justicia por robar al pueblo venezolano. Diosdado Cabello debe seguir": Carlos Giménez

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Gimenez, congresista estadounidense (AFP)
Carlos Gimenez, congresista estadounidense (AFP)
Saab, de 54 años, compareció por primera vez ante la corte de los Estados Unidos el 18 de mayo.

El señalado testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab se d

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eclararía culpable en Miami, semanas después de declararse "no culpable" en ese mismo tribunal, en un nuevo giro radical en el caso.

Saab se declararía culpable ante un tribunal de la ciudad de Florida por el delito de lavado de activos y conspiración para crear empresas ficticias, desviar fondos de contratos con el régimen de Venezuela y falsificar registros.

Sobre esto se pronunció hace minutos el congresista estadounidense Carlos Giménez, una de las voces más activas sobre Venezuela y Latinoamérica en el Gobierno de Donald Trump.

"Alex Saab es un criminal patético que fue liberado por la corrupta Administración Biden", aseguró el congresista republicano.

Y agregó: "Ahora, tendrá que enfrentar la justicia por robar al pueblo venezolano. El narcodictador Maduro y su esposa Cilia son los próximos".

Finalmente, Giménez apuntó contra otra de las fichas importantes de la dictadura venezolana:

"Diosdado Cabello debe seguir", aseguró.

Según la información oficial, la jueza federal Kathleen M. Williams convocó para este martes 15 de septiembre a las 11:00 a. m., en Miami, un cambio en el cronograma que contemplaría el cambio de declaración de Alex Saab.

o

Saab, de 54 años, compareció por primera vez ante la corte de los Estados Unidos el 18 de mayo, esto, dos días luego de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

Su retorno a la jurisdicción norteamericana reactivó el proceso penal que quedó interrumpido luego de su liberación en 2023 y se dio tras la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La nueva deportación a Saab se dio después de la operación militar de Estados Unidos realizada el 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro. Desde entonces, Alex Saab se encuentra bajo custodia de las autoridades norteamericanas a la espera del juicio, que estaba programado para las próximas semanas.

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