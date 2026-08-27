Abelardo de la Espriella anuncia operación contra estructura de ‘Calarcá’ en Guaviare: reporta “ocho terroristas” muertos y la incautación de armas

El presidente Abelardo De la Espriella informó este jueves sobre un operativo de la Fuerza Pública contra estructuras criminales asociadas a la facción de alias ‘Calarcá’ en el departamento del Guaviare.

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Según el balance preliminar entregado por el mandatario, la Operación AMÓN se desarrolló durante la madrugada en zona rural de El Retorno, contra campamentos que serían utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño.

De acuerdo con el mandatario, la acción incluyó un bombardeo de precisión y, posteriormente, el ingreso de comandos de la Fuerza Pública. El presidente reportó ocho integrantes de la estructura muertos, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautadas, además de material de intendencia.

Asimismo, el presidente aseguró que la operación continúa y que las tropas avanzan en la consolidación de la zona.

“Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva”, señaló.

Cabe resaltar que el anuncio se produce en medio de una serie de decisiones del nuevo Gobierno orientadas a reforzar la ofensiva contra estructuras criminales y aumentar el control sobre personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad.

En agosto, De la Espriella ordenó inicialmente el traslado de 117 internos de alto perfil desde la cárcel de Itagüí hacia establecimientos de máxima seguridad. El propio mandatario afirmó que la medida buscaba impedir que continuaran dirigiendo actividades criminales desde los centros penitenciarios.

A esa decisión se sumó esta semana el traslado de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá. Diez permanecían en estaciones de Policía y otros diez estaban en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla. El Gobierno señaló que la medida busca evitar que actividades delictivas continúen siendo coordinadas desde las cárceles.

La estrategia penitenciaria se ha presentado como parte del enfoque de seguridad del nuevo Gobierno, que también ha señalado que los principales cabecillas y estructuras criminales serán enfrentados mediante operaciones de la Fuerza Pública.

En el caso del Guaviare, el resultado anunciado este jueves pone nuevamente el foco sobre la estructura de alias ‘Calarcá’, una organización que ha tenido presencia y disputas por el control territorial en esta región del país.

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Del mismo modo, en junio, una operación de las Fuerzas Militares contra una estructura vinculada a alias ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare había dejado tres integrantes muertos y permitido la recuperación de un menor, así como la incautación de armas, en medio de la confrontación entre grupos disidentes.

Por ahora, el balance de ocho muertos y el material de guerra incautado corresponde al reporte preliminar divulgado por el presidente De la Espriella. Se espera que las autoridades entreguen información adicional sobre el desarrollo de la operación, la identidad de los fallecidos y el material encontrado.

Finalmente, el Gobierno sostiene que la ofensiva continuará contra las estructuras armadas que mantienen presencia en distintas regiones del país.