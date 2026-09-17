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Donald Trump

Donald Trump amenaza a la Unión Europea tras propuesta para que Canadá sea 'miembro socio' del bloque: "Es un acto hostil"

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
La jefa de la UE, Ursula von der Leyen, planteó esta posibilidad en presencia del líder canadiense, Mark Carney, que este jueves se dirigió al Parlamento Europeo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con cortar el comercio con la Unión Europea luego de que el bloque propusiera a Canadá ser su primer "miembro asociado", en medio de tensiones comerciales con Washington.

La jefa de la UE, Ursula von der Leyen, planteó esta posibilidad en presencia del líder canadiense, Mark Carney, que este jueves se dirigió al Parlamento Europeo.

"Creo que es ridículo", declaró Trump al ser interrogado sobre el planteo de la UE.

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"Si hacen eso, si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy elevados o dejaré de comerciar con Europa", advirtió.

Y agregó: "Si lo hacen de buena fe, está bien. Si lo hacen con mala intención, pondremos aranceles muy fuertes a Europa, lo que es una posibilidad".

Von der Leyen propuso una cooperación más estrecha en tecnología, defensa y energía a Carney, que se convirtió en el primer jefe de gobierno no europeo en asistir al discurso anual sobre el "Estado de la Unión Europea".

La dirigente dijo al Parlamento Europeo en Estrasburgo que, mientras las democracias enfrentan una "fractura en el sistema internacional basado en normas", Bruselas y Ottawa necesitan estrechar aún más sus lazos.

"Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE", dijo Von der Leyen a Carney, lo cual provocó una ovación en pie en el hemiciclo.

Canadá, en plena guerra comercial con el gobierno de Trump, está en busca de nuevos socios.

Europa, por su parte, cuyas relaciones con Washington también son tensas, busca apoyo a su estrategia de reequilibrio entre las dos superpotencias, China y Estados Unidos.

La visita de Carney pretende servir de catalizador de cara a una cumbre UE-Canadá en Montreal el mes próximo.

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Von der Leyen sostuvo que es tiempo de avanzar desde una cooperación centrada en el comercio hacia una "alianza por el futuro" más amplia, y "llevar la relación con Canadá al nivel más alto posible".

"Trabajaremos en la manufactura inteligente. Crearemos una alianza tecnológica. Integraremos las bases de la industria de defensa. Haremos del Ártico un proyecto insignia conjunto", declaró.

Mencionó además la energía, los minerales críticos, las baterías, la IA, la seguridad cibernética y económica como otros campos de cooperación bilateral.

"Esta alianza no está dirigida en contra de nadie, sino hacia nuestra fortaleza común", agregó la dirigente europea.

"En un mundo más peligroso y dividido, Canadá está fortaleciendo sus relaciones con socios de confianza", señaló por su parte la oficina de Carney en un comunicado.

Canadá y la UE son socios económicos gracias a un acuerdo comercial que propició un aumento de más de 75% en su intercambio "en menos de una década", según Von der Leyen.

"En un mundo más peligroso y dividido, Canadá está forjando relaciones más sólidas con socios de confianza", dijo la oficina de Carney en un comunicado.

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