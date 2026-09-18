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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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María Elvira Salazar

Trump le responde a María Elvira Salazar y confirma que no le quitará su apoyo pese a estar en desacuerdo con reciente pronunciamiento

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y María Elvira Salazar (EFE)
Donald Trump y María Elvira Salazar (EFE)
Los republicanos afrontan una difícil elección legislativa para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, el próximo 3 de noviembre.

El presidente Donald Trump aseveró este viernes que congresista María Elvira Salazar se ablandó en el tema migratorio tras críticas de la representante republicana hechas mediante un video.

La congresista grabó un video ante la Casa Blanca divulgado esta semana, en la que considera que las redadas y deportaciones de migrantes "han ido demasiado lejos". Los latinos, advirtió Salazar a Trump, se sienten "traicionados".

Salazar fue apoyada por Trump cuando se presentó a las primarias republicanas en las que obtuvo el triunfo.

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Preguntado por periodistas si había visto ese video y si mantenía su apoyo a Salazar, Trump respondió afirmativamente en ambos casos.

"No estoy de acuerdo con ella", añadió acto seguido. "Se ablandó un poco respecto a la frontera. Lo entiendo, pero simplemente no comparto esa postura", dijo. "Yo gané gracias a mi política con la frontera", clamó.

Salazar "es una buena persona. Yo la hice elegir. Sin mí, no habría salido elegida", advirtió Trump.

Salazar, cuyo distrito en el área de Miami es abrumadoramente hispano, dijo que la mitad de los aproximadamente 50.000 inmigrantes ilegales detenidos en julio no tenían antecedentes penales y exhortó a Trump a que tuviera "cuidado" ante los consejos que estaba recibiendo sobre inmigración.

"Los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados", dijo Salazar.

Los republicanos afrontan una difícil elección legislativa para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, el próximo 3 de noviembre.

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