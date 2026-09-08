Del conflicto a la reconstrucción: Rubio llega a Colombia para fortalecer alianzas tras el fin de la era Petro

El martes 8 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega a Colombia para reunirse con el recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella. La visita del jefe de la diplomacia estadounidense marca una nueva etapa entre las relaciones entre ambas naciones, la cual se vio dañada durante la administración del expresidente Gustavo Petro, quien fue incluido en la lista OFAC y mantuvo una tensa relación con su homólogo de EE. UU., Donald Trump.