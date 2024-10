¿Claudia Sheinbaum, quien toma posesión en México, fue militante del M-19 como menciona el presidente Gustavo Petro?

Este martes 1 de octubre, México vivirá un momento histórico cuando la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum, tome posesión.

Víctor Alarcón, politólogo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, habló en el programa La Mañana de NTN24 sobre el nuevo panorama político de la nación norteamericana.

“En México desde luego sigue la polémica sobre la forma en que se obtuvo ese porcentaje de votación (de Sheinbaum), una intervención excesiva del presidente (AMLO) como un factor influyente en los comicios y una violencia verbal presente en la forma en la que se polariza el debate público en la sociedad”, dijo el entrevistado.

“Eso no implica que la oposición mexicana está desarticulada como se plantea en muchos ámbitos. Existe un cuestionamiento muy serio en las calles debido a las reformas que han surgido en los últimos meses”, acotó.

En cuanto a las recientes declaraciones emitidas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el supuesto pasado de Claudia Sheinbaum en el Movimiento 19 de Abril, conocido por su acrónimo M-19, una organización guerrillera urbana colombiana, Alarcón sostuvo: “Es una revelación que no está presente, se tiene que verificar esa información, si hubo una participación activa, eso va a desatar una gran polémica en México”.

Alarcón también dio su punto de vista sobre los desafíos económicos que enfrenta el gobierno de Sheinbaum.

“En cuanto al estudio de la pobreza extrema, al menos hay un descenso, no tan pronunciado, pero la política redireccionó recursos a ciertos programas públicos, desde luego es relevante. Sin embargo, no está mejorando en cuanto al contexto de la población informal, aparte hay una fuerte dependencia de las remesas, aspecto importante que no es mérito del gobierno, además la formación de empleo formal es mínima”, manifestó.

“El crecimiento de la economía mexicana en el período de López Obrador, descontento el tiempo de la pandemia (Covid-19), es uno de los más bajos comparativamente hablando de la región latinoamericana, sigue estando pendiente una gran reforma fiscal. Hay un problema de deuda, el país se ha sobreendeudado”, agregó.

La toma de posesión de Sheinbaum para el sexenio 2024-2030 se lleva a cabo en el Congreso de la Unión ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México.