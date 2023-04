¿Cómo recibe la Plataforma Unitaria lo que dejó la Conferencia Internacional sobre Venezuela en Bogotá?

La conferencia internacional celebrada el pasado martes 25 de abril en Bogotá, Colombia, para discutir la crisis política de Venezuela dejó sobre la mesa múltiples posibilidades para el país caribeño.

VEA TAMBIÉN ¿Qué viene ahora para Juan Guaidó? o

Entre ellas la hoja de ruta ofrecida por Gustavo Petro y su canciller, Álvaro Leyva, que destaca tres puntos acordados por las 20 delegaciones presentes en el evento político que tuvo como finalidad intentar destrabar las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana.

1- Celebración de elecciones libres en Venezuela.

2- Levantamiento de sanciones.

3- Continuación del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana.

Si bien la iniciativa de Gustavo Petro fue respaldada por la comunidad internacional, el encuentro político estuvo bajo la sombra de la expulsión del opositor venezolano, Juan Guaidó, de territorio colombiano.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Gerardo Blyde, coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación en México, analizó el impacto que tuvo la conferencia internacional llevada a cabo en la capital colombiana.

“Salió mejor de lo que esperaba, Maduro no obtuvo lo que pudo esperar de la declaración conjunta (…) El canciller Leyva sostiene tres puntos en común de esa conferencia, (el primero) cronograma electoral, que permita elecciones libres, transparentes y plenas”, dijo Blyde.

“El segundo punto es que, en paralelo al avance del cronograma de negociaciones, se vayan levantando las sanciones, cosa que seguro no le cayó muy bien a Maduro que pide todo o nada (...) Y luego el último punto, se refiere a que todos estuvieron de acuerdo en que se regrese al consenso de negociación de México, que tampoco hace parte del discurso de Maduro”, continuó el exalcalde del municipio Baruta (Caracas).

El también abogado venezolano se refirió a los puntos que no se trataron en la reunión internacional, pero que, a su criterio, son imperativos para la sociedad venezolana.

“Haciendo esta evaluación no es que esté satisfecho, pero a Maduro no le fue nada bien. Sin embargo, no se hizo referencia a los presos políticos, ni a los perseguidos, ni a los exiliados, ni al voto en el exterior, cantidad de temas importantes que nosotros le planteamos previamente al presidente Petro”.

“Es un intento que pone a Venezuela de nuevo en la agenda internacional. Si algo virtuoso dejó este encuentro, es que pone a la crisis venezolana en la primera línea de la atención internacional”, acotó.

Asimismo, Blyde explicó al canal de las Américas que “si no se resuelve el problema de fondo, la migración venezolana no va a parar”, pues a su juicio, “Venezuela no se arregló”.

“El problema de fondo parte de la ausencia de la democracia, la ausencia de cumplimiento de separación de poderes y de la ilegitimidad evidenciada en las elecciones de 2018 (...) Se ha perdido un tiempo de oro en Venezuela, si no negociamos, no habrá cómo mejorar los ingresos del país”, consideró.

“Para parar la crisis migratoria que tanto preocupa a los gobiernos de Latinoamérica hay que crear condiciones que solo pueden darse en democracia, ese es el fondo del problema (...) En cuanto a las sanciones al gobierno de Maduro, no hay manera que se pueda revertir sin que se avance en una agenda de negociaciones y regresar a las elecciones libres. Estos encuentros internacionales pueden ser útiles, pero en este momento tengo serias dudas sobre la voluntad política de Maduro”, manifestó Blyde.

Finalmente, el entrevistado se pronunció sobre la expulsión del expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de territorio colombiano.

“Tuvimos contacto con Guaidó, con los americanos y sabíamos todo lo que sucedía. Debo expresar mi absoluta solidaridad con Juan Guaidó y con cualquier perseguido político. Nadie tiene que ser encarcelado por pensar distinto. Estamos contentos de que Guaidó esté protegido por los Estados Unidos”, concluyó Gerardo Blyde.