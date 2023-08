Donald Trump acusa al presidente Joe Biden de querer poner trabas a su campaña a la Presidencia de EE. UU.

El expresidente republicano Donald Trump acusó al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de querer ponerle obstáculos en su campaña para las presidenciales de 2024.

Durante un mitin político en el estado de New Hampshire, el multimillonario y empresario se preguntó: "¿Cómo pueden mis opositores políticos corruptos, el tramposo Joe Biden, llevarme a juicio durante una campaña electoral que estoy ganando por mucho y obligarme a dedicar tiempo y dinero fuera de la campaña electoral para luchar contra acusaciones falsas inventadas?

Según lo indicado por Trump, el mandatario demócrata estaría presionando a los fiscales para que lo inculpen en los procesos legales que enfrenta ante la justicia de su país, acciones de las que se queja y asegura que le impedirían estar en la escena política.

"Lo lamento, no podré ir a Iowa hoy, no podré ir a New Hampshire hoy porque estoy sentado en un tribunal con tonterías", añadió.

Trump, de 77 años, se encuentra enfrentando tres inculpaciones penales actualmente: una por haber intentado alterar el resultados de las presidenciales de 2020 – que ganó Biden –, otra por pagos ocultos a una actriz porno para comprar su silencio, y una más por el manejo negligente de documentos confidenciales cuando abandonó la Casa Blanca.

El republicano, quien es favorito en las primarias republicanas para los comicios de 2024, gana a Biden en dos de los 14 sondeos recopilados por Real Clear Politics desde junio. Biden se impuso en ocho y ambos empataron en cuatro.

Para Trump, siempre que se ve envuelto en un lío legal mejoran sus proyecciones para la Casa Blanca: "Cada vez que me acusan me gusta mirar las encuestas porque una inculpación más y creo que estas elecciones han terminado. Una más", afirmó.

De acuerdo con la previsiones del republicano, una cuarta acusación llegaría la "la semana que viene". Se trataría de un investigación de la Fiscalía de Georgia por su intentó ilegal de cambiar el resultado de las elecciones de 2020 en este estado.