Donald Trump lanza nuevo ataque sobre Biden y le pide que se someta a "un test cognitivo"

Este jueves el expresidente y candidato Donald Trump envió un nuevo dardo a Joe Biden por su edad.

El magnate arremetió nuevamente contra su posible rival en las elecciones de noviembre en Estados Unidos y le pidió que se someta a "un test cognitivo" debido a las "terribles decisiones" que toma.

VEA TAMBIÉN Biden y Trump estarán separados por unos 480 kilómetros en visitas simultáneas a la frontera entre Estados Unidos y México este jueves o

Trump suele presumir de sus resultados en un test sencillo para detectar demencia en un momento en el que las meteduras de pata de ambos preocupan por su avanzada edad.

"Joe Biden El Canalla debe realizar un test cognitivo. Tal vez así podamos descubrir por qué toma decisiones tan terribles", publicó el magnate de 77 años en la red Truth Social.

"Yo hice dos y los aprobé (¡sin errores!). ¡Todos los presidentes, o las personas que quieran convertirse en presidente, deben realizar este examen obligatoriamente!", agregó.

Biden, de 81 años, se sometió a un chequeo anual el miércoles y los médicos lo declararon "apto" para el cargo al no apreciar cambios significativos en su salud durante el último año.

No obstante, la Casa Blanca precisó que Biden no se sometió a una prueba cognitiva porque no se consideró necesario.

"Pasa una prueba cognitiva todos los días, mientras pasa de un tema a otro, entendiendo el nivel de detalle de estos temas", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses no quiere una revancha entre Biden y Trump en noviembre debido a su edad.

Trump, en varias ocasiones, ha hecho burlas de los errores verbales de Biden y de su manera de caminar.

En un informe reciente, el presidente fue descrito como "un anciano" con limitaciones de memoria.