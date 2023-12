El cruce de miradas entre Maduro y Ali al sentarse frente a frente en la reunión sobre el Esequibo

Ambos mandatarios, Nicolás Maduro, de Venezuela, y Irfaan Ali, de Guyana, llegaron a media mañana a la reunión en San Vicente y las Granadinas, promovida por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la Comunidad del Caribe (CARICOM) para destemplar el clima por la disputa del Esequibo.

En un video difundido por el ministerio de Exteriores de Venezuela, se ve a Ali sentado, luego llega Maduro y se sienta frente a su homólogo y se produce un desafiante cruce de miradas que es respondido por Ali con un leve gesto de afirmación subiendo el mentón.

Previamente se habían estrechado la mano y se escucha a Maduro decirle: "How are you? fine?", y proceden a sentarse.

El mandatario de Guyana, quien al aceptar el encuentro dijo que mantendría su posición sobre el territorio, llevaba una carpeta, mientras que el edecán de Maduro le entregó varios folios al gobernante venezolano.

En la mesa también estaba el primer ministro del país anfitrión del encuentro, Ralph Gonsalves.

El encuentro se selló con un estrechón de mano, a eso de las 4:30 hora Venezuela, y se escucha a Maduro decir: "muy bien".

Al desembarcar el avión, Maduro dijo que había llegado “con un mandato del pueblo”, en clara referencia de Maduro al referendo que celebró en el país con cinco preguntas que preguntaban a los venezolanos si apoyaban sus acciones para defender el territorio en disputa. Según el Consejo Nacional Electoral, el “sí” ganó con más del 95 por ciento de los votos.

Para Guyana, la consulta de Maduro se trató de un desafío, mientras que para el gobernante venezolano desafío fue la autorización de Guyana a la estadounidense ExxonMobil de explotar las aguas del Esequibo en disputa.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio ´Lula´ Da Sila, envió un emisario a la reunión que él propuso para bajar las tensiones, mientras envió tropas a la frontera común.

La reunión se dio en el Aeropuerto Internacional Argyle de Kingstown, capital de San Vicente y las Granadinas.