El senador estadounidense Bob Menéndez no dimite y desafía la acusación de corrupción; ¿cuán grave es el caso?

En Estados Unidos, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, reafirma su voluntad de no dimitir tras las acusaciones de corrupción anunciadas la semana pasada.

El senador ofreció una rueda de prensa en donde se defendió de las acusaciones que avanzan en su contra, por su parte dijo a la opinión pública “qué los fiscales a veces se equivocan. Lamentablemente, lo sé”, a lo que sumó que "el tribunal de opinión pública no sustituye a nuestro sistema de justicia penal”.

El caso se encuentra en el ojo del huracán dentro y fuera del Partido Demócrata. Según los fiscales, Menéndez recibió coimas –en forma de lingotes de oro y dinero en efectivo– para favorecer a empresarios próximos, el político dijo que los fiscales “malinterpretaron el trabajo normal de un cargo electo”.

A través de un comunicado, Menéndez aseguró que “los que creen en la justicia, creen en la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Tengo la intención de seguir luchando por el pueblo de Nueva Jersey con el mismo éxito que he tenido durante las últimas cinco décadas”, Menéndez también dijo que “no se me escapa lo rápido que algunos se apresuran a juzgar a un latino y empujarlo fuera de su escaño. Yo no me voy a ninguna parte", sentenció el senador.

Para Ana Vanessa Cárdenas, doctora en Relaciones Internacionales, miembro de la Red de Politólogas «la acusación se abre en un momento importante, con vista a la elección de candidatos republicanos y en los cuales empieza haber mucha presión para que exista coherencia».

Cabe mencionar que, durante el fin de semana, varios miembros electos de su partido le pidieron su renuncia. El senador sí ha abandonado su responsabilidad como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pero piensa continuar como senador mientras se defiende.

“Durante años, fuerzas detrás de escenas han intentado repetidamente silenciar mi voz y cavar mi tumba política (…) desde que esta investigación se divulgó hace casi un año, ha habido una activa campaña de desprestigio de fuentes anónimas e insinuaciones para crear un aire de irregularidad donde no existe”, continuó en el comunicado.

En los cargos también se incluyó cargos contra su esposa y tres empresarios de Nueva Jersey que, según las autoridades, dieron dinero a la pareja, oro y un automóvil de lujo a cambio de favores oficiales, según la oficina del Fiscal Federal en Manhattan.

«Hay que tener muy claro lo que está pasando en EEUU porque esto se suma al desencanto que ya tiene la población al sistema político», comentó Cárdenas.

El representante Andy Kim -demócrata por el mismo estado- anunció el sábado que se presentará a la primaria para presentarse como demócrata a las elecciones del año que viene en la que debe elegirse la posición que hoy ocupa Menéndez.

Menéndez, de 69 años, fue elegido para un tercer periodo en 2018 al cargo de presidente, por ahora deberá comparecer ante el juez este miércoles en Manhattan.

Vea aquí el análisis completo