Héctor Rodríguez intenta convencer de que su movimiento “Futuro” viene del chavismo pero es distinto

A pesar de que Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, es parte de la delegación de Nicolás Maduro para el diálogo con sectores como Estados Unidos y la oposición venezolana, éste asegura que ha creado un movimiento para cuestionar lo que no funciona del régimen que mantiene a Venezuela en la peor crisis social y económica de los últimos tiempos.

No se pierda | Destino América: todo lo que debe saber sobre las 14 ciudades de Estados Unidos que albergarán la Copa América 2024 ↓

Hace una propuesta de partido, sin que llegue a serlo, con colores distintos al de la “revolución del siglo 21”, en sus videos apela al lado amable y trabajador del venezolano, y en sus discursos cuestiona la ineficiencia del sistema como si él no fuera parte de él.

VEA TAMBIÉN ¿Qué busca el régimen de Venezuela tras anunciar la reanudación de diálogos con Estados Unidos? o

Este jueves 11 de julio además recorrió un barrio de Caracas entregando panfletos y ante los cuestionamientos de los vecinos sobre sus vínculos con Nicolás Maduro y el rostro del gobernante, muy pequeño, en la propaganda, intentó convencer de que es una propuesta nueva.

Movimiento Futuro -Foto AFP

La tibia posición del político no parecía convencer a los posibles votantes en la contienda presidencial del 28 de julio, cuando se manifiesta un hartazgo del actual sistema, que podría llevar a la salida electoral de 25 años de chavismo.

En sus mensajes de reflexión con grupos militantes del movimiento, cuestiona los “matraqueos”, el burocratismo, y la necesidad de la autocrítica.

En uno de los videos más virales dijo, entre otras cosas: "Cuando criticamos lo que está mal hecho lo hacemos por amor, no por deslealtad, no puede nadie venir a acusarnos de que tú eres escuálido u opositor porque estás criticando, no lo aceptamos, cuando te hacemos la crítica es porque queremos que mejores, que cambies lo que tienes que cambiar. No pensamos pedir permiso ni perdón por criticar lo que se tenga que criticar, no criticamos para dividir ni para desmoralizar, sino cuidado con el burocratismo", apuntó en un discurso encendido ante sus seguidores.

Además ha pedido abiertamente abrir un debate sobre la gobernanza del país, habla de derechos y de corregir.

Pero Héctor Rodríguez está amarrado al partido de Chávez, Psuv, y en la actual polarización que vive venezuela es muy difícil esconder semejante pasado.

Sin embargo, el joven político sabe que hay un futuro más allá de las elecciones presidenciales en las que Maduro podría perder, se vienen las elecciones parlamentarias, las de gobernadores y alcaldes y sabe el descontento generalizado que cunde como la pobreza en Venezuela.