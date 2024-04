Leopoldo López: EE.UU. no puede seguir con el esquema de flexibilización de sanciones "a cambio de nada"

El político venezolano, Leopoldo López, se refirió a las últimas declaraciones de funcionarios del gobierno de Biden sobre los pasos a seguir en Venezuela si Nicolás Maduro persiste en coartar los derechos políticos de la oposición, representada en María Corina Machado, de cara a las elecciones presidenciales.

Este martes el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, declaró desde España que su país está evaluando la fecha del vencimiento de la Licencia General 44, (18 abril), para decidir su continúa o no con la flexibilización de la sanción sobre el petróleo, gas y el oro.

"Yo creo que vamos a ir evaluando la situación en su conjunto. No voy a expresar sobre las condiciones de hoy, pero yo diría que la elección no da mucha esperanza en este momento. Sin embargo, todavía hay tiempo de cambiar de ruta y no vamos a cerrar las posibilidades antes de ver cómo procede todo el proceso en Venezuela".

Es por esto que Leopoldo López, quien ha manifestado su apoyo a María Corina Machado y a su promovida, Corina Yoris, opina que el 18 de abril es una fecha "muy importante".

"Es la fecha en la que se renueva o no las licencias que le dieron a la dictadura de Maduro en el entendido de que se cumpliría con el acuerdo de Barbados, que los candidatos puedan correr libremente, y específicamente se sabía que en el acuerdo de Barbados que se habla de Machado, hoy estamos claros de que tiene que haber una decisión al respecto".

"Nosotros no pedimos más que elecciones libres y justas, inscribir a Corina Yoris. Es importante que la región ponga los ojos en Venezuela, ya vimos a Francia, la Unión Europea, las declaraciones de Brasil, de Colombia, Uruguay, y todos apuntan a lo mismo".

"Yo le pido a Estados Unidos que sea consecuente con lo que la administración ha dicho, tanto el Ejecutivo como el Senado, que no debe continuarse el esquema de las sanciones a cambio de absolutamente nada en el terreno democrático, pedimos que acompañen al pueblo venezolano de tener los candidatos no que elija maduro sino lo que decida el pueblo venezolano", sentenció López desde Madrid.