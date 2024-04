Administración Biden dice que "todavía hay tiempo de corregir" al ser preguntada sobre si reimpondrá sanciones al petróleo y gas en Venezuela

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, declaró desde España sobre la tensión en Venezuela por el bloqueo que se le ha impuesto a los candidatos como María Corina Machado y Corina Yoris para que se inscriban en la carrera presidencial.

Estados Unidos había supeditado el alivio de sanciones económicas contra Venezuela a los avances que diera el régimen de Maduro en materia electoral.

Sin embargo, Maduro ha pateado la mesa imposibilitando que Machado o su aliada, Corina Yoris, se inscriban ante el Consejo Nacional Electoral.

Estados Unidos ha puesto el 18 abril como fecha tope para decidir si continúa con el alivio de sanciones, a lo que hoy Nichols respondió: "Vamos a ir evaluando la fecha que hemos señalado del vencimiento de la Licencia General 44, es el 18 abril. Eso no ha cambiado y no voy a anunciar un cambio antes del 18 de abril".

VEA TAMBIÉN EE.UU. pide a Maduro respetar el derecho de todos los candidatos electorales o

Por otra parte, defendió la posición de la administración Biden al respecto. "En Venezuela hicimos ajustes y asumimos un riesgo calculado, porque simplemente mantener el ‘estatus quo’ no mejoraría las condiciones democráticas en Venezuela".

Insistió en que la esperanza de Washington es "de un camino democrático que beneficie al pueblo venezolano lo que condujo a los esfuerzos multinacionales y finalmente facilitaron el Acuerdo de Barbados de octubre del 2023 que estableció una hoja de ruta electoral para el régimen de Maduro y la oposición democrática".

VEA TAMBIÉN Régimen de Venezuela cargó contra la UE, Colombia y Brasil que manifestaron preocupación por el bloqueo de inscripción de candidatos o

Admitió que los representantes de Maduro "aún no han cumplido compromisos y en cambio se han negado a restablecer los derechos políticos de los candidatos de la oposición como María Corina Machado y Corina Yoris; al mismo tiempo que intensificaban el acoso y encarcelamiento de miembros de la sociedad civil".

"Estas acciones socavan la posibilidad de elecciones competitivas que el pueblo venezolano tan desesperadamente desea y merece. Además, albergamos graves preocupaciones por la detención injusta de numerosas personas por parte de las autoridades de Maduro", dijo.

Agradeció a España por defender a la activista de la sociedad civil y ciudadana española/venezolana Rocío San Miguel "y por otras personas encarceladas que trabajan por el pueblo venezolano". Por lo que pidió su "liberación inmediata".

VEA TAMBIÉN Presidente Petro califica de "golpe antidemocrático" la inhabilitación vía administrativa de María Corina Machado o

A pesar de este panorama, mantiene la esperanza:

"Yo creo que vamos a ir evaluando la situación en su conjunto. No voy a expresar sobre las condiciones de hoy, pero yo diría que la elección no da mucha esperanza en este momento. Sin embargo, todavía hay tiempo de cambiar de ruta y no vamos a cerrar las posibilidades antes de ver cómo procede todo el proceso en Venezuela".

Nichols, además, celebró el pronunciamiento del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre inhabilitaciones en Venezuela, ya que sus palabras tienen "mucho peso para la región".

"Yo creo que el apoyo por parte del presidente Petro a la posibilidad de registrar o inscribir los candidatos de la oposición es algo importante. Las palabras del presidente Petro en la región tienen mucho peso y es importante escuchar lo que dice".