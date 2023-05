Maduro y el presidente electo de Paraguay acuerdan restablecer las relaciones diplomáticas

Nicolás Maduro conversó telefónicamente con el presidente electo de Paraguay, candidato oficialista del Partido Colorado, Santiago Peña Palacios, en los comicios celebrados durante este 30 de abril.

Ambos sostuvieron una conversación telefónica el mismo día del triunfo del economista Peña, según lo informó el propio Nicolás Maduro este martes, en su cuenta en la red social Twitter.

Peña, de 44 años, obtuvo la victoria con una amplia ventaja sobre su mayor rival, el candidato de la alianza Concertación Nacional, Efraín Alegre Sasiain. Se desempeñó como ministro de Hacienda durante el mandato de Horacio Cartes, liderará a la nación bajo el partido oficialista del actual presidente Mario Abdo Benítez.

“El pasado domingo #30Abr, sostuve un contacto telefónico con el nuevo Presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, a quien le expresé mis felicitaciones en nombre del pueblo venezolano y la disposición de trabajar por el bien de nuestros países, a través del respeto y la unión”, escribió Maduro.

Ambos acordaron trabajar para restablecer las relaciones diplomáticas en un corto plazo, de acuerdo con un comunicado de la cancillería venezolana.

"El gobierno bolivariano extiende sus buenos deseos a la República de Paraguay, y renueva su disposición y voluntad para trabajar de forma constructiva y respetuosa a favor de los intereses comunes de nuestras naciones", explicó el comunicado la Cancillería de Venezuela.

En una conversación telefónica al canal LaTela, Peña dijo: "creo que no hay ninguna duda, el reconocer a un gobierno no implica que el Paraguay no pueda ser una voz en defensa de principios y valores. Hay que enriquecer la democracia. Nuestra voz siempre va a ser una voz de apoyo al pueblo venezolano".

Paraguay rompió sus relaciones diplomáticas con Venezuela en enero de 2019 y retiró su personal diplomático del país, luego de la toma de posesión de Maduro para el período 2019-2025.

¿Quién es Santiago Peña?

Peña es un economista de derecha de 44 años, que por primera vez participa en una elección nacional.

Su única experiencia anterior había sido cuando en 2017 perdió la postulación presidencial en las primarias coloradas frente al actual mandatario Mario Abdo.

Su ingreso a la política llegó de la mano del exmandatario Horacio Cartes (2013-18), hoy sancionado por Estados Unidos como "significativamente corrupto", quien lo afilió al Partido Colorado y lo tuvo como ministro de Economía.

Para atacarle, sus adversarios le llaman "el secretario de Cartes".

Su esposa es Leticia Ocampos, con quien se casó cuando eran adolescentes luego de que ella quedó embarazada.

Además de ese hijo, hoy de 26 años, la pareja tiene una hija de 17.

Peña recuerda que las familias de ambos los ayudaron y que su padre le impulsó a seguir estudiando. Reconoce también el apoyo de su madre y de sus dos hermanos mayores.

Así, pudo ir a la Universidad de Columbia en Nueva York y trabajó durante un tiempo para el Fondo Monetario Internacional. También formó parte del directorio del Banco Central de Paraguay.

Peña rechaza la legalización del aborto porque le parece "lo más fácil, un atajo". Y se declara decidido a defender la familia "en su composición tradicional: mamá, papá e hijos".

También ha dicho que preservará las relaciones diplomáticas con Taiwán, pese a los cuestionamientos de sectores productivos, especialmente de la agroindustria y la ganadería, que piden abrir las exportaciones a China.

Además, en entrevista con NTN24, dijo que le "encantaría restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela".

Aunque durante la campaña no presentó un programa de gobierno, una de sus principales promesas fue la creación de 500.000 empleos.

Y en un país que sufrió una de las dictaduras más largas de América Latina, la de Alfredo Stroessner (1954-89), ha sido criticado por declarar que éste aportó "estabilidad" al país.

"Creo que Stroessner rompe con el ciclo de inestabilidad política", dijo. "Lastimosamente se cercenaron, se coartaron muchas libertades y derechos humanos con el pretexto de la estabilidad", completó.