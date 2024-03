Manuel Rosales: Respaldé las primarias, luchamos hasta el final por Corina Yoris, pero no nos podemos rendir ante Maduro

El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, dijo que se mantiene en la Plataforma Unitaria, a pesar de que inscribió la candidatura a la presidencia de Venezuela con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, luego que se le impidiera la posibilidad a Corina Yoris, promovida por María Corina Machado.

Recordó que él promovió las primarias de la oposición el 22 de octubre, no participó en ellas como candidato y le ofreció la tarjeta (de UNT) a la líder opositora María Corina Machado, pero alega que luego que no pudo inscribirse la candidatura de Yoris debió decidir “un minuto antes” inscribir su candidatura.

"No podemos cerrar la puerta, nos rendimos ante Maduro, no, no podemos rendirnos, tenemos que luchar por el cambio en Venezuela. Esto es sencillo, o nos decidimos a cambiar el país o que todo siga igual. Hoy empieza la transición en Venezuela. Voy a encabezar la rebelión más grande de votos; no es fácil, tenemos los desafíos, sabemos las circunstancias", fueron algunas de sus frases en la rueda de prensa en Caracas.

“Tenemos dos caminos; votar para que regresen los familiares o para que se sigan yendo, votar por el progreso o votar por la pobreza, por el futuro y las nuevas generaciones o porque siga este desastre”, sentenció.

Insistió en que siguió minuto a minuto el intento de inscripción de Corina Yoris. No fue posible hacerlo y faltaban pocos minutos cuando decidí entre ir al Zulia, o salir a darle la cara a Venezuela. No vengo a sustituir a nadie, ni a quitarle el liderazgo a nadie, vengo con los brazos abiertos para construir a Venezuela”.

Recordó que por enfrentar a Hugo Chávez estuvo preso, seis años en el exilio, luego de nuevo preso e inhabilitado. “Por eso vengo en nombre de los inhabilitados. No hay espacio para más conflicto, el respeto es la lucha que vamos a seguir. Le pido a los venezolanos que hoy hagamos el juramento y el propósito de todos contribuir para que esto cambie”.

Envió unas palabras de “reconocimiento a María Corina Machado, es una luchadora social que ha recorrido un duro camino, no solo ella, su equipo de trabajo, lucharé por su libertad, porque se le respeten sus derechos, mis palabras de aprecio y respeto a la doctora Corina Yoris, una dama, luchamos hasta el final para que se pudiera inscribir”.