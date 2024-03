Machado tras la imposibilidad de postular candidato: Todo el mundo en su lugar de trabajo, esto acelera la transición, la candidata es Corina Yoris

La líder opositora, María Corina Machado, aseguró que en las últimas horas ha recibido amenazas con el objetivo de quebrarla e impedir que hoy le hablara al país. "No lo han logrado. Aquí estamos, serenidad y firmeza", pidió.

"En las últimas horas la represión ha aumentado, amenazas hacia mí, el objetivo era quebrarme, que no nos paráramos hoy hablándole al país, y no lo lograron, todos los días inventan una conspiración nueva. Pero aquí seguimos luchando, hasta el final es hasta el final. Lograremos elecciones libres", comentó aunque sin decir cuál será la estrategia.

VEA TAMBIÉN Oposición venezolana denunció "bloqueo" del CNE para impedir la inscripción de Corina Yoris como candidata o

Pidió a sus comandos seguir trabajando por la ruta electoral.

"Mucha gente siente que se burlaron de ellos con estas acciones de las últimas horas. La lucha continúa, la hemos seguido dando, esto hay que asumirlo, no hay que minimizarlo, solo las decepciones y las traiciones se convierten en aprendizaje. Serenidad y firmeza", dijo.

VEA TAMBIÉN Unidad venezolana no pudo inscribir candidato a las Presidenciales: Manuel Rosales se postuló a última hora o

Insistió en que anoche hasta la media noche la Plataforma Unitaria no había podido inscribir a su candidata, Corina Yoris, por lo que acusó al régimen de aplicar "política oscura, de media noche, de rehenes. Nosotros le presentamos otra forma de hacer política llamando las cosas por su nombre, no de chanchullos".

Ante esto insistió en que la candidata de la Unidad seguirá siendo Corina Yoris. "Así será el miedo del régimen que temen enfrentarse a una mujer de ochenta años", dijo.

Llamó a la gente de cada rincón del país que ha visitado a seguir haciendo su trabajo. "Todo el mundo a su lugar de trabajo, lo que quieren es desarticular este movimiento y no lo van a lograr. Estamos organizando pacíficamente a la sociedad y no dejaremos de hacerlo".

VEA TAMBIÉN "Se le está cercenando su derecho": analista sobre las trabas a la inscripción de la candidatura de Corina Yoris ante el CNE en Venezuela o

Tras permitir la inscripción de Rosales respondió. "El régimen se quitó la careta y se puso en evidencia con sus cómplices pero la verdadera oposición está más unida que nunca".

Aprovechó para enviar un mensaje a la comunidad internacional: "Ya no tienen excusa, si algunos le querían lavar la cara a Maduro ya no lo pueden hacer, los venezolanos entendemos mejor la naturaleza de esta lucha en un momento de muchísima indignación y rabia. Nos levantamos con más fuerza para seguir, que aquí nadie lo dude, aquí estamos firmes, las cosas las llamamos por su nombre, sabemos lo que tenemos por delante".

"En Venezuela van a haber elecciones limpias y libres, vamos a enfrentar a Maduro y lo vamos a lograr, lo que han hecho es un acto de desesperación que lo que muestra es debilidad y no su fortaleza, querían detenernos y no lo lograron. Aquí nadie se rinde hasta luchar y lograr la libertad. A todos les digo, jamás los abandonaré, esta lucha continua, el régimen se ha equivocado, no lo duden".