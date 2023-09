"Menéndez merece que aquellos que lo cuestionan reconozcan lo que ha hecho por el país": analista político sobre acusaciones contra el senador demócrata

La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi y el senador de Nueva Jersey Cory Booker se unieron este martes a varios líderes políticos que han solicitado la renuncia del senador Bob Menéndez quien es acusado junto a su esposa de corrupción.

El pasado 22 de septiembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Menéndez, fue acusado formalmente de presunta corrupción.

Ante ello, el senador rompió el silencio desde que se hizo pública la acusación y aseguró que es inocente y espera ser exonerado "cuando se presenten todos los hechos".

“He trabajado por todo lo que he logrado a pesar de los detractores y de todos los que me han subestimado. Reconozco que esta será la pelea más grande hasta ahora, pero como he declarado a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no sólo seré exonerado, sino que seguiré siendo el senador principal de Nueva Jersey”, dijo Menéndez.

Al respecto, Walter Tejada, analista político demócrata, habló en La Tarde de NTN24 sobre la solicitud de renuncia del senador Bob Menéndez tras ser acusado junto a su esposa de cargos federales de soborno y corrupción.

“Menéndez ha sido un fuerte luchador en defensa de la comunidad latina y por ello merece que aquellos que lo cuestionan reconozcan todo lo bueno que ha hecho por el país”, dijo.

Tejada sostuvo que “nadie está por encima de la ley” en Estados Unidos y que por ello el senador tiene que enfrentar dichas alegaciones y defenderse.

“Bob Menéndez tiene que decidir si su renuncia será lo mejor. Él tiene todo el derecho de defenderse y hacer lo que cree que es mejor para todos”, agregó.

Además, mencionó que, “no ha sido la primera vez que Menéndez es acusado formalmente, él conoce el sistema judicial y tiene todo el derecho de defenderse”.