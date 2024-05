Ministros de Asuntos Exteriores de España, Irlanda y Noruega se reúnen previo al reconocimiento de Palestina como Estado

Este lunes, los ministros de Asuntos Exteriores de España, Irlanda y Noruega ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en Bruselas un día antes de dar el paso formal al reconocimiento de Palestina como Estado.

En dicho encuentro los funcionarios buscan abordar las razones para reconocer el Estado de Palestina y pedir a otros países de la Unión Europea que se unan a su postura.

Fue el pasado miércoles 22 de mayo que, los gobiernos de España, Irlanda y Noruega anunciaron su intención de reconocer la existencia del Estado palestino, una decisión histórica que ha provocado la condena de Israel y el júbilo del pueblo palestino.

"Los palestinos tienen un derecho fundamental e independiente a tener su propio Estado. Tanto israelíes como palestinos tienen derecho a vivir en paz en Estados separados. No puede haber paz en Medio Oriente sin una solución de dos Estados", aseguró el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Por su parte, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, sostuvo que hay tres motivos para fundamentar su decisión: "Paz, justicia y coherencia".

Al respecto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que el reconocimiento de Palestina otorgado por España, Noruega e Irlanda como un “premio al terrorismo”.

“La intención de varios países de Europa de reconocer un Estado palestino es un premio al terrorismo. Este mal no debe recibir un estado. Será un Estado del terror”, acotó Netanyahu.

“Intentará (Hamás) una y otra vez llevar a cabo la masacre del 7 de octubre, y no lo consentiremos. Un premio al terror no traerá la paz y no nos impedirá derrotar a Hamás”, agregó.

El 7 de octubre el movimiento yihadista palestino Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel que provocó la muerte de unas 1.200 y la toma de 240 rehenes.

Tras el acto terrorista, el ejército israelí respondió con una contraofensiva, lo que ha generado un elevado número de víctimas entre los civiles palestinos.