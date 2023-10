"No es el ego de un ‘caudillito’ de turno lo que está en juego": alcaldesa de Bogotá asegura que no dejará parar el Metro de la ciudad

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, se pronunció nuevamente sobre la construcción del Metro de la capital colombiana.

Durante un evento público, López, que concluirá su mandato el 31 de diciembre de 2023, se desahogó sobre el presunto “acoso” que ha recibido por parte de varios sectores que, a su juicio, intentan frenar las obras de la primera línea del Metro de Bogotá.

“La primera línea del Metro me ha costado sangre, sudor y lágrimas. A mí que me han amenazado la guerrilla, los políticos corruptos, los paramilitares y nunca en mi vida me habían difamado y acosado tanto por proteger el Metro de Bogotá”, mencionó la regidora capitalina.

“A mí me han amenazado corruptos de calibre, guerrilleros armados hasta los dientes y paramilitares armados hasta los dientes, pero les voy a decir una cosa, no voy a dejar parar el metro de Bogotá, punto final. Me pueden tratar de matar, pero esta ciudad se respeta”, expresó.

Más allá de brindar datos que muestran los avances de la infraestructura más importante de la ciudad en materia de movilidad, López aclaró que “no es el ego de un ‘caudillito’ de turno lo que está en juego”.

“Es la vida de los bogotanos, es el tiempo de los bogotanos, son los impuestos de los bogotanos los que están en juego, no es el ego de un ‘caudillito’ de turno lo que está en juego. Es la vida y la productividad de Bogotá, que a su vez es el 33% de la vida y la productividad de Colombia, entonces esto no es un chiste”, consideró la alcaldesa.

El desarrollo de la Primera Línea del Metro de Bogotá continúa y la proyección por parte de los ingenieros de dicho proyecto es que para el mes de diciembre del año en curso se espera llegar a una ejecución del 35% de la obra.

Asimismo, los técnicos de la mencionada infraestructura prevén que para mediados de 2028 inicie la operación comercial del Metro de Bogotá.

Desde la Alcaldía de Bogotá recuerdan que “la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá se mantiene en 22,3 billones de pesos, valor establecido desde 2017 y definido en el Convenio de Cofinanciación suscrito entre el Distrito y la Nación”.

Además, la administración que dirige Claudia López detalla que “el contrato suscrito con el Concesionario Metro Línea 1 se deriva de un proceso de licitación pública internacional que no está sujeto a modificaciones, y cuyo valor ofertado cubre todas las actividades para entregar la Primera Línea del Metro de Bogotá”.

Por otro lado, se tiene previsto que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaje a China el próximo 25 de octubre para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping.

Si bien el ejecutivo colombiano intentará en ese encuentro abordar el tema del Metro de Bogotá (cuya construcción está a cargo de un consorcio chino), al aparecer conductos diplomáticos de Pekín habrían recalcado que sólo tratarían asuntos de Estado con el mandatario sudamericano.