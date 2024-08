"No se van a repetir las elecciones porque aquí ganó Nicolás Maduro": Diosdado Cabello descarta una nueva elección en Venezuela

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el régimen no contempla una nueva elección presidencial en el país tras los cuestionados comicios del 28 de julio.

Las declaraciones de Cabello llegan en momentos en los que crecen los rumores sobre un nuevo proceso electoral tras las dudas que rondan las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral del régimen dio como ganador a Nicolás Maduro sin presentar las actas que sustenten dicho triunfo.

Precisamente, surgieron informaciones en la prensa brasileña en las que se indica que autoridades de ese país estarían contemplado plantear una segunda vuelta en Venezuela para salir de la crisis política que vive el país.

“Aquí en Venezuela no hay segunda vuelta, la Constitución no prevé segunda vuelta (...) No se van a repetir las elecciones porque aquí ganó Nicolás Maduro”, señaló el segundo al frente del régimen chavista durante su programa 'Con el mazo dando'.

Después de que el CNE del régimen anunció como ganador a Maduro de los comicios, la oposición recopiló más del 80% de las actas que demuestran el triunfo de Edmundo González con el 67% de los votos, desestimando la supuesta victoria de Maduro y demostrando que solo logró el 30% de los sufragios.

La situación política desencadenó una ola de manifestaciones ciudadanas en el país que ha dejado varios muertos, heridos y detenidos.

Asimismo, un importante número de mandatarios de la región han instado al régimen a respetar el resultado de los comicios, al tiempo que reconocen el triunfo de González.

Además, la idea de repetir la elección ha provocado la reacción de algunos exmandatarios de la región, como el expresidente argentino Mauricio Macri, quien indicó en sus redes sociales que los que piden una nueva elección “son cómplices de la dictadura”.

“Quienes hoy piden que se repita la elección en Venezuela solo pueden ser considerados cómplices de la dictadura de Nicolás Maduro y su fraude”, señaló.