"No te dejes robar las elecciones por amor a Dios", le piden a María Corina Machado previo a emotiva ‘jornada de oración’ en Venezuela

Venezuela vive este domingo una emotiva jornada, que se ha denominado de oración, bajo el emblemático lema ‘Mano, tengo fe’. Fue convocada por el comando de campaña del candidato presidencial, Edmundo González.

La jornada tiene como epicentro a la Plaza de Bolívar de Chacao. Fue convocada por el comando de campaña del candidato presidencial Edmundo González Urrutia, abanderado de la opositora Plataforma Unitaria.

El evento tiene lugar 24 horas después de la masiva acogida que tuvo la líder opositora venezolana María Corina Machado en el cierre de campaña de González Urrutia en la ciudad Maturín en el estado Monagas.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado cerró su gira por el oriente en Monagas: Agradezco a todos los que han arriesgado algo por estar aquí o

“No te dejes robar las elecciones por amor a Dios”, le pidió en medio de ese evento una seguidora a María Corina Machado.

La líder opositora dijo que el “cierre de Oriente” tenía que ser en Monagas sobre la que dijo que es una "tierra de gente noble, valiente y honesta". "Esto es una lucha espiritual, y el bien siempre gana. Y vamos de la mano de Dios en este camino", afirmó previo a la jornada de oración de este domingo en todo el país.

"Agradezco a todos los transportistas de este país, que han dado todo, que se han arriesgado incluso a quienes les quitaron sus equipos para que pudiéramos encontrarnos hoy. A los docentes que han estado en primera fila en todas las concentraciones. A las enfermeras y el personal de salud que han arriesgado su vida en estos años de tragedia humanitaria", afirmó.

Machado agradeció a los empleados públicos de ministerios, alcaldías y gobernaciones "que aún siendo perseguidos, han alzado su voz y nos han acompañado. “Y a quienes no les han permitido venir, les quiero asegurar que aquí no habrá persecución, aquí no viene venganza".

"Vamos a garantizarles en el gobierno de Edmundo González la seguridad y el respeto que este régimen les ha arrebatado. Vamos a poner a este país a producir y ustedes van a ganar bien sirviéndole al Estado, y solo serán evaluados por sus méritos, no por sus ideas", expresó.

También les habló a los venezolanos de la Misión Vivienda, "donde el régimen ha condicionado la permanencia de algunos venezolanos”. “Nosotros creemos en la propiedad privada y quienes quieran viviendas, nosotros vamos a darles su título de propiedad".

VEA TAMBIÉN María Corina Machado, el cerebro y corazón de la campaña opositora en Venezuela o

"Quiero agradecerles a todas las mujeres de Venezuela, a todas las madres, abuelas. A todas aquellas que, como yo, tenemos nuestros hijos lejos; a todas aquellas que están lejos y tienen sus hijos aquí. Ustedes saben lo que una madre está dispuesta a hacer para defender a su familia: todo”, indicó.

Las elecciones presidenciales en Venezuela tendrán lugar el próximo domingo 28 de julio. En ellas se enfrentarán Nicolás Maduro y Edmundo González.