Opositor "alacrán" Luis Ratti dice que inscribirá su candidatura con la tarjeta de Vente Venezuela, partido de María Corina Machado

Luis Ratti, quien forma parte del grupo de los llamados "alacranes" por ejecutar acciones que favorecen al régimen, aseguró que cuando se abra el periodo de postulaciones a la Presidencial de Venezuela, lo hará en nombre de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado.

A través de su nueva cuenta en redes "LuisRattiPresidente", el político aseguró en un video que la tarjera de Vente Venezuela "tendrá nuestro nombre como candidato Presidencial".

Vestido de chemise de color azul del partido, asegura: "Quiero Informar que la inhabilitada está inhabilitada y seguirá inhabilitada", refiriéndose a María Corina Machado.

"Ahora evidentemente vamos a postular con el partido Vente Venezuela, especialmente a los medios, ya dimos un paso y hemos decidido seguir por la vía legal, hay una nueva dirección del partido. Vente Venezuela legalmente ya no es de María Corina Machado, aunque nos han insultado. Nos dicen alacranes, no nos importa, ni somos payasos ni somos alacranes, estamos decididos avanzar en esta nueva oposición porque no creemos en MCM, en ese sector violento", dijo.

Ratti ha ejecutado varios recursos directamente contra María Corina Machado.

En las elecciones de 2018 declinó su candidatura a favor de Henri Falcón. En el pasado dio su apoyo a Hugo Chávez, aunque después dijo ser opositor.