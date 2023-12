Reunión entre presidente de Guyana y Maduro termina sin acuerdos

La tensa reunión entre el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, finalizó sin acuerdos.

Ambos líderes llegaron a media mañana a la reunión en San Vicente y las Granadinas, promovida por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la Comunidad del Caribe (CARICOM) para destemplar el clima por la disputa del Esequibo.

En un video difundido por el ministerio de Exteriores de Venezuela, se ve a Ali sentado, luego llega Maduro y se sienta frente a su homólogo y se produce un desafiante cruce de miradas que es respondido por Ali con un leve gesto de afirmación subiendo el mentón.

Previamente se habían estrechado la mano y se escucha a Maduro decirle: "How are you? fine?", y proceden a sentarse.

El mandatario de Guyana, quien al aceptar el encuentro dijo que mantendría su posición sobre el territorio, llevaba una carpeta, mientras que el edecán de Maduro le entregó varios folios al gobernante venezolano.

En la mesa también estaba el primer ministro del país anfitrión del encuentro, Ralph Gonsalves.

El encuentro arrancó con un estrechón de mano, a eso de las 4:30 hora Venezuela, con una particularidad: el gobernante guyanés saludó al número uno del chavismo portando una pulsera con la silueta del mapa incluyendo a la Guayana Esequiba.

Una vez finalizado el encuentro, Ali reiteró en rueda de prensa que la “posición de Guyana es clara” y aseveró que su pueblo es “respetuoso y de la paz”.

“Dejamos muy claro que Guyana no es el agresor, Guyana no busca la guerra", aseveró el jefe de Estado guyanés.

Según la versión de varios representantes de la comitiva madurista, la reunión tuvo como finalidad "mantener América Latina y el Caribe como una zona de paz, sin interferencia de actores externos, de acuerdo con lo convenido por ambos países en el seno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC)”.

Hasta la fecha, Guyana apela a un laudo arbitral de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales.

Por su parte, el oficialismo venezolano busca dar respuesta a la causa ‘zona en reclamación’, reivindicando el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, el cual habría anulado el laudo, estableciendo bases para una “alternativa negociada”.