“Si el país no sale de este hoyo negro, estamos condenados a ser un narcoestado”: exsecretario de Comunicación de Ecuador

Ecuador vive una de sus peores olas de violencia a menos de una semana de celebrarse las elecciones generales tras el decreto de ‘muerte cruzada’ del presidente Guillermo Lasso.

El crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio y el reciente asesinato del dirigente político correísta Pedro Briones, del partido Revolución Ciudadana, dan cuenta de que la violencia ha trascendido al debate político.

El programa NTN24 habló con Leonardo Laso, exsecretario de Comunicación de Ecuador y experto en Comunicación Política, sobre la situación de seguridad del país.

“Un país sin seguridad no es viable, un país en el que reine la impunidad no es viable. Si Ecuador no sale de este hoyo negro en el que estamos, estamos condenados a ser un narcoestado”, subrayó.

El analista indicó que el problema de seguridad podría tener su origen en el Gobierno de Rafael Correa.

“En el gobierno de Correa se instaló una serie de cosas, acuerdos con bandas criminales, se les integró a la vida, teniendo de alguna manera una alianza con el Gobierno y esto fue generando una política muy laxa y abierta respecto del manejo de la droga, el microtráfico y las bandas criminales”, indicó.

“Ecuador tenía un acuerdo con Estados Unidos y una base de la fuerza aérea del Comando Sur en la ciudad de Manta y un sistema de radares, además de un sistema de radares y una coordinación de esa base con la Marina del Ecuador”, añadió.

Además, aseguró que “el gobierno de Guillermo Lasso no ha sido capaz de tener una política clara, potente, fuerte e importante que controle las cárceles, que tenga inteligencia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico”.

En ese sentido, pidió “una política muy potente que junte elementos de inteligencia y tecnología para hacer una verdadera depuración de todos los sectores institucionales que necesitamos para garantizar la seguridad”.