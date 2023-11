"Siete votos no pueden tener el coste de destruir una democracia plena": expresidente español Felipe González sobre acuerdo de Sánchez con separatistas

Este miércoles el rey Felipe VI instaló la XV legislatura en el Congreso de España tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Este nuevo periodo, repleto de polémica, se da después de que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuviera la mayoría de los votos en el Congreso y lograra gobernar a país durante un nuevo periodo de cuatro años más.

Estos votos se consiguieron con el apoyo de dos partidos separatistas catalanes a cambio de una controversial propuesta de amnistía para cientos de personas que enfrentan acciones legales por su papel en el movimiento separatista de Cataluña.

Sobre esto habló Felipe González, expresidente del Gobierno de España, en La Noche de NTN24.

En conversación con Claudia Gurisatti, el exmandatario aseguró que, aunque defiende las posiciones de su partido, rechaza el acuerdo al que llegó Sánchez con el independentismo catalán.

“Lo primero es salir de la confusión. Muchos siguen pensando que la amnistía es el perdón, que es como los indultos. La amnistía no es perdonar, es pedir perdón a los que cometieron los delitos. Es decirle que nuestro sistema es ilegítimo, cuando ilegítimos son sus comportamientos y sus aspiraciones. Eso me parece intolerable”, dijo.

Y agregó: "defiendo las posiciones de mi partido, las resoluciones de Congreso, las declaraciones, etc., hasta el día 24 de julio, el 23 fueron las elecciones. Y qué pasó del 23 al 24 de julio: lo único que pasó es que faltaban siete votos, y siete votos no pueden tener el coste de destruir los fundamentos de un ordenamiento jurídico, de una democracia plena, no puede ser. Y como no puede ser, no puede crear una desigualdad de trato tan grave como esa".