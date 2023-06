Subsecretario de Petro en la Alcaldía de Bogotá será el nuevo embajador de Colombia en Venezuela tras destitución de Benedetti

Gustavo Petro ha designado nuevo embajador de Colombia en Venezuela tras la salida de Armando Benedetti, enlodado por un escándalo de proporciones inimaginables junto a la ex jefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia.

Benedetti apenas tuvo nueve meses en el cargo de embajador, al que llegó en agosto de 2022, periodo en el cual protagonizó varias polémicas por sus comentarios poco mesurados en redes sociales.

VEA TAMBIÉN Laura Sarabia y Armando Benedetti se van del Gobierno Petro mientras avanzan investigaciones por chuzadas o

Este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el nuevo embajador de Colombia en Venezuela será Milton Rengifo Hernández, quien fuera subsecretario de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano, así como subsecretario de Ambiente de la Alcaldía de Bogotá en el mandato de Petro.

En un breve comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, " después de enviada la solicitud de beneplácito para la designación del señor Milton Rengifo Hernández como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en el vecino país, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela otorgó el mismo".

VEA TAMBIÉN "¿O es que quieren que diga quién fue el que puso la plata?": los graves audios de Benedetti a Sarabia o

Horas antes, la prensa publicó unos audios que Armando Benedetti había enviado a Sarabia, quien lo acusó de haber filtrado a la revista Semana una polémica que ella tiene con su niñera, que se sintió "secuestrada " tras ser sometida al polígrafo luego que se perdieran 7.000 dólares.

Cuando se publicó la polémica, Petro destituyó a Sarabia y a Benedetti y salen a la luz los audios de este último desafiando al gobierno.

" No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca. Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga ".

Benedetti se quedaba de que Petro lo hizo esperar más de tres horas en el Palacio de Nariño y nunca fue atendido.

" Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas. (…) Osama Bin Laden, cuando tumbó las torres gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las torres gemelas ".

" Al tigre hay que dejarle una salida porque, si no, se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre que, sin salida, de pronto me tiro encima de las personas ", se le escucha al exembajador, quien fuera jefe de campaña de Petro.

En un tuit, Gustavo Petro dijo: "Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales".