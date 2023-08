Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, varios candidatos presidenciales de Ecuador suspendieron su campaña

El pasado miércoles 9 de agosto Ecuador vivió uno de los episodios más violentos dentro de su historia contemporánea: el asesinato del candidato a la Presidencia Fernando Villavicencio.

Al respecto, el presidente Guillermo Lasso dijo después de la medianoche que el crimen fue "claramente un intento de sabotear las elecciones", pero que los comicios se llevarían a cabo según lo planeado el 20 de agosto, aunque en medio de un "estado de emergencia nacional".

VEA TAMBIÉN Así se ve el lugar donde fue asesinado el candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio o

Por ello, el mandatario tomó la decisión de emplear el despliegue de la fuerza pública movilizada en todo el territorio ecuatoriano para garantizar la seguridad.

Tras el homicidio registrado en Quito, algunos de los rivales políticos de Villavicencio que también buscan suceder a Lasso en la presidencia de Ecuador han anunciado la suspensión de sus respectivas campañas.

Aparte de esa iniciativa, los aspirantes a la jefatura de Estado propusieron un pacto de unidad frente a la crisis de inseguridad y violencia que atraviesa el país sudamericano.

Los primeros en tomar dicha determinación fueron los candidatos Yaku Pérez y Jan Topic, quienes anunciaron públicamente la suspensión temporal de sus campañas por solidaridad con los familiares y simpatizantes del postulante.

VEA TAMBIÉN Autoridades de Ecuador capturan a seis colombianos presuntamente involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio o

"Indignado por este cobarde asesinato a Fernando Villavicencio. Lo menos que puedo es expresar mi solidaridad a sus familiares y simpatizantes militantes. Y por eso he decidido suspender la campaña electoral", indicó Pérez.

“Nos toca hacer un pacto social por la seguridad (...) invito a tomar medidas concretas. No puede continuar esto. Hay que parar la violencia", subrayó.

Posteriormente, el candidato Otto Sonnenholzner se refirió a los miles de asesinatos ocurridos en el país en los últimos meses.

"No queremos más reuniones, no queremos más declaraciones, exigimos acciones. Le faltan todavía tres meses de Gobierno. Actúen, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando en un mar de sangre y lágrimas, y nosotros no nos merecemos vivir así", señaló el político.

Bolívar Armijos, del Movimiento Amigo y Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, también han suspendido sus campañas electorales.

Por su parte, Daniel Noboa y Xavier Hervas, quienes también aspiran a la Presidencia, lamentaron el hecho, y estudian la posibilidad de no continuar con su campaña.