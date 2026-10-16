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Viernes, 16 de octubre de 2026
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Casa Blanca

Trump insta a su nueva secretaria de Prensa a "reconsiderar" su continuidad en el cargo: la mujer es blanco de críticas

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Katie Zacharia
Katie Zacharia
En su primera comparecencia frente a los periodistas desde que asumió el cargo, Zacharia tuvo un debut accidentado.

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, enfrenta fuertes críticas por su debut titubeante en el podio de la sala de prensa y señalamientos de mentir sobre sus estudios profesionales.

Apenas una semana después de haber comenzado en el cargo, sectores piden su dimisión mientras el Partido Republicano del presidente Donald Trump se enfrenta a una posible derrota en las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

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El pasado martes 13 de octubre, en su primera comparecencia frente a los periodistas desde que asumió el cargo, Zacharia tuvo un debut accidentado en una cuestionada rueda de prensa que duró apenas 14 minutos.

En ese entonces el diario británico The Guardian describió su actuación como “rígida y representada por los nervios, las pausas y la escasa interacción visual” con los periodistas.

Ahora Zacharia enfrenta otro capítulo oscuro en su corta carrera como jefa de Prensa de la Casa Blanca.

La mujer se ha descrito a sí misma como abogada durante sus apariciones en televisión y en las redes sociales, además, se ha presentado como asesora legal de una organización conservadora sin fines de lucro con sede en California.

Sin embargo, Zacharia, de 41 años reconoció el jueves que había suspendido el examen de derecho, un requisito indispensable para ejercer la abogacía en Estados Unidos.

Este viernes, en una entrevista en el programa "Fox and Friends", la secretaria se defendió:

"Me están contratando como secretaria de prensa de la Casa Blanca y no como asesora legal de la Casa Blanca", dijo.

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El intento de minimizar los daños se produjo tras una entrevista aparte con Sean Hannity, de Fox News, un estrecho aliado de Trump que pareció desdeñoso con Zacharia.

"Tuve cuatro hijos en seis años (...) Nunca fue mi intención dedicarme a la abogacía", dijo.

En otra entrevista concedida el jueves al medio Real America's Voice, Zacharia dijo que se había inscrito para presentar el examen de abogacía, pero que estaba "distraída y abrumada" por sus planes de mudarse a China con su marido.

"Los resultados son en cierto modo intrascendentes porque sabía que no necesitaría el BAR en China", dijo.

Zacharia afirmó que "muchas personas del sector" le habían asegurado que podía "definirse como abogada", dado su título en derecho y su experiencia en derecho mercantil adquirida en China, donde trabajó en un bufete de abogados de Pekín.

Añadió que podía "proporcionar análisis jurídicos, no asesoramiento jurídico".

En medio de la polémica, el presidente Trump, dijo el viernes que Zacharia debería "reconsiderar" seguir en el cargo después de un inicio embarazoso en ese puesto de alto perfil.

"Le dije: 'Katie, ¿esto es para ti?'", declaró Trump a los periodistas.

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